Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

"Бублик" для Швьонтек: Наварро пройшла польку й у чвертьфіналі Пекіна чекає на Костюк

Станіслав Матусевич — 1 жовтня 2025, 16:57
Бублик для Швьонтек: Наварро пройшла польку й у чвертьфіналі Пекіна чекає на Костюк
Іга Швьонтек
Twitter

Американка Емма Наварро (17) несподівано обіграла Ігу Швьонтек (2, Польща) в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала рівно дві з половиною години і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:0.

Швьонтек лише вдруге у кар'єрі програла вирішальний сет з "бубликом". Перший раз це сталося у півфіналі Ролан Гаррос 2025 у грі проти "нейтральної" першої ракетки світу Аріни Сабалєнки.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Четверте коло, 1 жовтня

Емма Наварро (США) Іга Швьонтек (Польща) 6:4, 4:6, 6:0

Суперниці грали між собою втретє, американка здобула першу перемогу. У чвертьфіналі змагань Наварро зустрінеться з сильнішою в матчі Марта Костюк (28) – Джессіка Пегула (7, США), який відбудеться одразу по завершенні звітного поєдинку.

Нагадаємо, що раніше у півфінал турніру в Пекіні вийшли Лінда Носкова (27, Чехія) і Сонай Картал (81, Велика Британія). Вони обіграли двох росіянок у матчах 1/8 фіналу.

Марта Костюк Пекін Іга Швьонтек Емма Наварро WTA 1000

Марта Костюк

Костюк 1 жовтня побореться за вихід у чвертьфінал в Пекіні: відомий час початку матчу
Увімкніть щось веселіше: Костюк запалила турнірі в Пекіні, попросивши діджея змінити музику
Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру в Пекіні
Дві українки 29 вересня зіграють чергові матчі турніру в Пекіні: визначився час
Білоруська тенісистка з другої сотні рейтингу стала наступною суперницею Костюк у Пекіні

Останні новини