"Бублик" для Швьонтек: Наварро пройшла польку й у чвертьфіналі Пекіна чекає на Костюк

Американка Емма Наварро (17) несподівано обіграла Ігу Швьонтек (2, Польща) в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала рівно дві з половиною години і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:0.

Швьонтек лише вдруге у кар'єрі програла вирішальний сет з "бубликом". Перший раз це сталося у півфіналі Ролан Гаррос 2025 у грі проти "нейтральної" першої ракетки світу Аріни Сабалєнки.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло, 1 жовтня

Емма Наварро (США) – Іга Швьонтек (Польща) 6:4, 4:6, 6:0

Суперниці грали між собою втретє, американка здобула першу перемогу. У чвертьфіналі змагань Наварро зустрінеться з сильнішою в матчі Марта Костюк (28) – Джессіка Пегула (7, США), який відбудеться одразу по завершенні звітного поєдинку.

Нагадаємо, що раніше у півфінал турніру в Пекіні вийшли Лінда Носкова (27, Чехія) і Сонай Картал (81, Велика Британія). Вони обіграли двох росіянок у матчах 1/8 фіналу.