Німкеня українського походження обіграла одну з фавориток турніру в Пекіні

Німецька тенісистка, уродженка Києва, Єва Лис (66) створила найбільшу несподіванку третього кола турніру серії WTA 1000 в Пекіні. Лис у трьох партіях обіграла восьму сіяну казахстанку Єлену Рибакіну (10).

Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 1:6, 6:4.

У вирішальній партії Рибакіна лідирувала 4:3 з брейком, однак програла три гейми поспіль.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 28 вересня

Єва Лис (Німеччина) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 6:3, 1:6, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, німкеня зрівняла рахунок, 1:1. Це перша перемога Лис у 12 проведених матчах проти представниць топ-20 світового рейтингу.

У наступному раунді змагань Єва зіграє з американкою Маккартні Кесслер (39).

Перед турніром у столиці Китаю букмекери вважали Рибакіну третьою претенденткою на титул серед усіх учасниць.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк (28) вийшла у третє коло турніру в Пекіні, де 29 вересня зіграє проти Александри Саснович (130, -).