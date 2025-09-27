Ястремська не зуміла взяти реванш у Бузас Манейро за поразку на Вімблдоні

Даяна Ястремська (31) не зуміла вийти у третє коло турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У другому раунді змагань 29 сіяна українка програла іспанці Джессіці Бузас Манейро (48).

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 4:6.

Поєдинок цілком міг піти за іншим сценарієм. У першій партії після обміну брейками в середині сету Ястремська за рахунку 5:4 на свою користь мала три сет-пойнти на прийомі, однак їх не реалізувала і надалі програла ще два гейми поспіль.

А у другій партії Даяні не вдалося розвинути успіх після швидкого брейку.

За матч Ястремська 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 27 вересня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, українка не змогла взяти реванш за поразку в третьому колі Вімблдона 2025. У наступному раунді змагань Бузас Манейро зіграє з Міррою Андрєєвою (5, -).

Нагадаємо, що в першому колі Юлія Стародубцева (86) на старті змагань у Пекіні поступилася австралійці Айлі Томлянович (94).

Трохи пізніше 27 вересня поєдинок другого кола проти німкені Елли Зайдель (95) проведе Марта Костюк (28).