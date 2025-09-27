Українська правда
Ястремська не зуміла взяти реванш у Бузас Манейро за поразку на Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 27 вересня 2025, 08:12
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (31) не зуміла вийти у третє коло турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У другому раунді змагань 29 сіяна українка програла іспанці Джессіці Бузас Манейро (48).

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 4:6.

Поєдинок цілком міг піти за іншим сценарієм. У першій партії після обміну брейками в середині сету Ястремська за рахунку 5:4 на свою користь мала три сет-пойнти на прийомі, однак їх не реалізувала і надалі програла ще два гейми поспіль.

А у другій партії Даяні не вдалося розвинути успіх після швидкого брейку.

За матч Ястремська 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Друге коло, 27 вересня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, українка не змогла взяти реванш за поразку в третьому колі Вімблдона 2025. У наступному раунді змагань Бузас Манейро зіграє з Міррою Андрєєвою (5, -).

Нагадаємо, що в першому колі Юлія Стародубцева (86) на старті змагань у Пекіні поступилася австралійці Айлі Томлянович (94).

Трохи пізніше 27 вересня поєдинок другого кола проти німкені Елли Зайдель (95) проведе Марта Костюк (28).

Пекін Даяна Ястремська WTA 1000 Джессіка Бузас Манейро

Пекін

