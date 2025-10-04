Стародубцева програла росіянці в Ухані, продовживши серію поразок

Юлія Стародубцева (86) невдало стартувала на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані. У півфіналі кваліфікації українка поступилася росіянці Поліні Кудерметовій (76).

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(4), 5:7.

У першій партії Юлія вела 4:2, втратила перевагу, за рахунку 4:5 відіграла 5 сет-пойнтів на своїй подачі, однак забрати сет на тай-брейку не вдалося.

Друга партія проходила з великою кількістю брейків, вирішальним з яких став зроблений росіянкою за 5:5.

За поєдинок Стародубцева 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 9 ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Півфінал кваліфікації, 4 жовтня

Поліна Кудерметова (-) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:6(4), 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. Поразка стала для українки вже сьомою поспіль в Турі.

Нагадаємо, що на початку тижня Стародубцева розгромно програла угорці Далмі Гальфі на турнірі серії WTA 125 у китайському Сучжоу.