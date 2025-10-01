Костюк не змогла дотиснути Пегулу в 1/8 фіналу турніру в Пекіні

Марта Костюк (28) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні. В 1/8 фіналу українка поступилася Джессіці Пегулі (7, США).

Гра тривала 2 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(4), 1:6.

Костюк провела черговий для себе матч у стилі американських горок. Марта усю гру була заряджена на потужні удари, а вони виходили, м'яко кажучи, не завжди.

У першому сеті українка одразу програла свою подачу, але скоро відновила рівновагу, 2:2, зробивши брейк із 40:0 у геймі Пегули. Після ще одного обміну брейками Костюк віддала три гейми поспіль, при тому, що у двох із них на власних подачах мала 40:15 та 40:0. У підсумку – 3:6.

У другій партії йшла більш рівна гра, першою взяти чужу подачу і повести 4:3 вдалося Марті. За рахунку 5:3 вона мала потрійний сет-пойнт на прийомі, але... програла 12 розіграшів поспіль. Все ж, їй вдалося перевести партію на тай-брейк, де з 4:4 забрала 3 очки поспіль, а з ними й сет – 7:6(4).

Здавалося б, успіх повинен додати Костюк сил, однак сталося рівно навпаки. Третя партія проходила під цілковитим контролем Пегули. Американка здобула впевнену перемогу в ній і матчі загалом.

All GRIT 💪



Jessica Pegula is through to the quarterfinals in Beijing, defeating Kostyuk 6-3, (4)6-7, 6-1.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/JZ0dhF8Ehd — wta (@WTA) October 1, 2025

За матч Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло, 1 жовтня

Джессіка Пегула (США) – Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:7(4), 6:1

Суперниці грали між собою вчетверте, третю перемогу здобула американка. У чвертьфіналі змагань Пегула зустрінеться зі своєю співвітчизницею Еммою Наварро (17), яка трохи раніше вибила з боротьби Ігу Швьонтек (2, Польща).

Костюк вперше дійшла до стадії 1/8 фіналу в Пекіні, однак програла сьомий поспіль поєдинок проти представниць топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що 1 жовтня визначилася третя пара чвертьфіналісток на турнірі в Пекіні.