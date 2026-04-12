Польські ієрогліфи, або Квіти для Іги

Підсумовуємо розгромну перемогу жіночої збірної України над Польщею (4:0), яка вчетверте пробилася до еліти і вдруге поспіль – у новому форматі

Минулого вікенду, 10-11 квітня, жіноча національна збірна України здобула важливу перемогу в плейоф за вихід до фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг.

Під гарячу руку українок потрапила Польща (4:0), яка у новому-старому форматі за два ігрові дні не змогла знайти потрібних контраргументів. Навіть у домашніх стінах у Глівіце — на красені-стадіоні зі швидким ґрунтом. Хоча й без Іги Швьонтек.

Польська прима зараз зосереджена на вирівнюванні особистих синусоїд у Турі, тим більше, вона щойно розпочала роботу з новим наставником – Франсіско Ройгом.

Втім, ми цьому тільки раді: Україна вчетверте вийшла до елітного раунду неофіційного чемпіонату світу (2010, 2012, 2025, 2026). І тепер формуватиме склад під китайську осінь.

22–27 вересня у Шеньчжені в хардовому залі зберуться вісім найкращих команд року: сіяні Італія, Велика Британія, Іспанія, Чехія + несіяні Китай, Бельгія, Казахстан та Україна. Тобто у чвертьфіналі підопічні Іллі Марченка зіграють із представником першої четвірки. Жеребкування фінальної частини пройде орієнтовно у травні.

... Відсутність Іги Швьонтек на домашньому матчі ми проговорили, натомість наш склад був оптимальним. Еліна Світоліна та Марта Костюк – яскраво виражені перші номери; сестри Надія і Людмила Кіченок – готова комбінація, яка заздалегідь знала, що гратиме "живий" матч, адже пара розігрувала третє очко у протистоянні, а не п'яте, як раніше було у подібному форматі. Плюс Олександра Олійникова – умовна резервістка і дебютантка, але ґрунтовий кошмар для суперниць.

Жіноча збірна України з тенісу ФТУ

Проте одна справа – бути фаворитом на папері, інша – довести це на корті. Тим більше в умовах гри за збірну.

У підсумку наша команда пройшла шлях до "файналз" за ідеальним, майже рожевим сценарієм.

Цікавий факт: Марта Костюк всьоме (!) поспіль відкривала дуель, перебуваючи у складі збірної. І вп'яте поспіль – в останніх п'яти матчах України. Ноти, як правило, Марта бере точнісінько: задає переможний темп.

Так сталося і цього разу проти Магди Лінетт (6:4, 6:0). Еліна Світоліна підхопила ритм у матчі проти Катажини Кави – 6:2, 6:1. Кава перед сном не завадила нашій спокійній ночі. 2:0 після першого ігрового дня.

Єдиний раз в історії, коли збірна України програла матч, ведучи 2:0, був зафіксований відносно нещодавно – два роки тому проти Румунії. Проте зараз у такий перебіг подій не вірилося зовсім.

Де-факто крапку поставили сестри Кіченок, які понад три години витратили на важку, але бажану перемогу проти несподіваної комбінації Мая Хвалінська / Мартіна Кубка – 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. Тим самим вони дозволили не "роздягати" основу, давши зелене світло дебюту Олександри Олійникової. У матчі з Ліндою Клімовічовою (6:4, 6:1) вона де-юре оформила вихід України до фінальної частини Кубка БДК і заробила перше для себе очко в кольорах збірної.

Людмила і Надія Кіченок принесли перемогу збірній України ФТУ

Далі традиційно поглянемо на перемогу крізь призму цифр та фактів.

Матч із Польщею став 108-м в історії незалежної жіночої збірної України, яка дебютувала у неофіційному чемпіонаті світу 10 травня 1993 року.

Рахунок особистих зустрічей став 3:1 на нашу користь: 1 :0 – Україна – Польща (2:1, 2007 рік); 1:1 – Польща – Україна (1:2, 2019 рік); 2:1 – Україна – Польща (3:0, 2025 рік); 3:1 – Україна – Польща (4:0, 2026 рік).

Про п'ять поспіль "оупенерів" Марти Костюк ми вже згадували, але не менш показовими є її чотири перемоги в цих матчах.

Марта провела ювілейний, 20 матч за збірну – це 9 показник у нашій історії.

У них вона здобула 14 перемог (8 місце), 11 з яких – в одиночці. У цьому реєстрі вона увійшла до топ-5, зрівнявшись з Катериною Бондаренко (Володько).

На п'яте місце за кількістю зіграних матчів (31) у складі збірної піднялася Еліна Світоліна, яка зараз виступає в ролі її "хрещеної матері".

І якщо цю сходинку вона поки ділить з Юлією Бейгельзімер, то за кількістю набраних очок (19) займає чисте п'яте місце, відірвавшись саме від Юлії (18).

Матч із Польщею став для Світоліної 23 матчевою зустріччю, що є 3 показником в історії. Попереду тільки Ольга Савчук (25) та Олена Татаркова (27).

Найпоказовішим статистичним досягненням є той факт, що Світоліна виграла 19 одиночну зустріч, оновивши власний рекорд. Чи вдасться Еліні вписати своє ім'я в усі перелічені вище реєстри? З урахуванням того, що вже цього вересня Україна проведе як мінімум один матч, а максимум – три.

Приємно відзначити, що Надія Кіченок досягла цікавих круглих цифр як у своєму (з сестрою) матчі, так і в усьому протистоянні. Перша позначка: 10 сезон у складі збірної – на рівні з Катериною Бондаренко і Лесею Цуренко. Більше лише у Ольги Савчук (12).

Інша "десятка" Надії – це кількість набраних очок (10). За цим показником вона ділить 9 місце з Тетяною Перебийніс.

На кордон національної топ-10 багатьох реєстрів підтягнулася Людмила Кіченок: 11-та за кількістю матчів (16) і ділить 13 місце за очками (7). Китайський вересень може серйозно змінити і зміцнити її позиції.

Разом у парі сестри зіграли сьомий поєдинок, вигравши три з них. Що більш обнадіює – перемоги у двох останніх.

Солідно виглядає в ролі капітана жіночої збірної Ілля Марченко, який виграв п'ять з шести протистоянь. Єдина поразка припала на найвищу точку в історії команди – торішній півфінал КБДК.

Не менш важливо, що поруч із Марченком працюють професіонали, які ще вчора доводили свій клас на корті: помічник Іван Сергєєв та Сергій Стаховський у ролі консультанта. До речі, пропозиція очолити збірну надійшла Марченку саме від Стаховського.

Наостанок хотілося б поділитися загальним післясмаком від матчу збірної. Звісно, після перемоги, тим більше такої важливої й водночас впевненої, він є солодким.

Світолінська стабільність, яка є ознакою класу у про-турі, гармонійно конвертувалася і в гру національної команди. Нагадаємо, що її організація Svitolina Foundation зняла фінансовий й організаційний тягар з держави.

Тут немає місця держтренеру, федерації та їхнім клеркам, які ставлять себе вище за спортсменів, а є вибудувана за лічені роки система з точними менеджерськими пострілами (Марченко!), яка дала історичний результат.