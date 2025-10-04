Українська правда
Американського фіналу не буде: Носкова стала другою фіналісткою в Пекіні

Станіслав Матусевич — 4 жовтня 2025, 15:48
Лінда Носкова
Чеська тенісистка Лінда Носкова (27) вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У півфінальному поєдинку вона дотиснула сьому ракетку світу Джессіку Пегулу зі США.

Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 1:6, 7:6(6).

Третій сет став справжнім випробуванням для обох спортсменок. За рахунку 6:5 Пегула подавала на матч і не використала три матч-пойнти. А на тай-брейку Носкова завершила гру з другої для себе можливості.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Півфінал, 4 жовтня

Лінда Носкова (Чехія)  Джессіка Пегула (США) 6:3, 1:6, 7:6(6)

Суперниці зустрічалися втретє, чешка здобула другу перемогу. У вирішальному поєдинку 20-річна Носкова зіграє проти іншої американки, Аманди Анісімової (4), з якою має рівний баланс матчів, 1:1.

Лінда вперше в кар'єрі дісталася фіналу на "тисячнику". Раніше їй не вдавалося пройти далі чвертьфіналу на такому рівні.

Нагадаємо, що трохи раніше Аманда Анісімова розгромила у півфіналі чинну чемпіонку турніру в Пекіні Коко Гофф (3, США).

