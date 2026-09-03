Півфінал Світоліної в одиночці, трофей Кіченок у парі: найкращі досягнення українців в історії US Open

30 серпня у Нью-Йорку стартував 146-й розіграш одного з чотирьох головних змагань у сучасному тенісі – US Open. Останній турнір Grand Slam поточного сезону зібрав майже всіх найкращих тенісистів, серед яких стартували й семеро українок.

До вирішальних матчів ще далеко, поки пропонуємо згадати головні досягнення представників України на хардових кортах Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг. Саме таку назву зараз носить спорткомплекс у парку Флешинг Медоуз у Нью-Йорку, який приймає матчі Відкритого чемпіонату США з 1978 року.

Перший виступ під власним прапором

Вперше під синьо-жовтим прапором наші спортсмени виступили на американському мейджорі у 1992-му. Українська делегація складалася лише з двох тенісисток.

Наталія Медведєва виступила у всіх трьох можливих розрядах: одиночному, парному й міксті. І в усіх змаганнях дійшла до другого кола. В парі Медведєва зіграла з іншою українкою, Оленою Брюховець. В одиночках Брюховець не дісталася основної сітки, поступившись на старті кваліфікації.

Молодший брат Наталії, 17-річний Андрій Медведєв, попри сенсаційний вихід у 1992-му в четверте коло на Ролан Гаррос, до США не полетів, сконцентрувавшись на ґрунтових турнірах в Європі.

Проте на US Open-1992 не обійшлося без українського сліду.

Мова про уродженку Львова Ларису Савченко. Вона народилася у 1966 році й на початку кар'єри представляла збірну СРСР. У 1989-му вийшла заміж за латвійського тенісного тренера Александра Нейланда та переїхала з ним до Юрмали. Надалі спортсменка виступала під подвійним прізвищем Савченко-Нейланд. Після розвалу імперії Лариса отримала латвійське громадянство.

Лариса Савченко-Нейланд Getty images

Найбільші успіхи до Савченко-Нейланд прийшли у парному розряді, в якому вона діставалася до вершини світового рейтингу. У 1991-1992 роках разом із чешкою Яною Новотною Лариса діставалася до фіналів US Open, де двічі поступалася своїй колишній партнерці з Білорусі Наталі Звєрєвій, яка виступала з різними напарницями.

Від 90-х до Світоліної

Андрій Медведєв не взяв участі в дебютному для України US Open, зате наступного сезону встановив найкраще досягнення на американському мейджорі для українських чоловіків.

У 1993-му Медведєв став півфіналістом Ролан Гаррос, а у серпні після перемоги на турнірі в Нью-Гейвені увійшов до топ-10 рейтингу АТР. US Open того року розпочинався у день народження Андрія – 31 серпня йому виповнилося 19.

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Часу на святкування в Медведєва було небагато. Він послідовно здолав Фернандо Мелігені, Річі Ренеберга, Карстена Брааша та Ріхарда Крайчека, і лише у чвертьфіналі поступився майбутньому фіналісту Седріку Пьоліну з Франції.

На жаль, кар'єра Медведєва виявилася яскравою, але недовгою. Вже у 27 років він повісив ракетку на цвях через численні травми та психологічне вигоряння.

Як мінімум повторити досягнення Андрія на US Open мав змогу Олександр Долгополов у 2010-х. Двічі – у 2011-му та 2017-му – киянин діставався у Нью-Йорку до 1/8 фіналу. Й обидва рази програвав легендам свого покоління: Новаку Джоковичу та Рафаелю Надалю відповідно.

Олександр Долгополов на US Open-2017 Getty images

Зараз Долгополов служить у ЗСУ, боронячи Україну від російської навали.

Серед представниць прекрасної статі найкращий результат в одиночному розряді приходиться на юніорку Тетяну Перебийніс. У 2000 році вона дійшла до фіналу юніорського US Open, де поступилася аргентинці Марії-Емілії Салерні.

Загалом Перебийніс очолювала юніорський рейтинг ITF у парному розряді та піднімалась на 4 рядок в одиночному. На жаль, у дорослому тенісі їй не вдалося реалізувати весь свій потенціал. На улюбленому трав'яному покритті Вімблдона Тетяна в різні роки грала в фіналі міксту та півфіналі в парах.

Завершила свою кар'єру Перебийніс дуже рано. У віці 26 років після народження доньки та перенесеної важкої хвороби спортсменка була змушена залишити теніс.

Якщо розпочали розмову про юніорок із важкою долею, згадаємо підлітку іншого тенісного покоління, Дар'ю Лопатецьку. Тенісистка дуже рано досягла серйозних успіхів. У віці 15 років, у 2018-му, вона дійшла до півфіналу юніорського US Open, обігравши у чвертьфіналі 14-річну Коко Гофф.

Ту саму Гофф, яка до нинішнього часу здобула уже два титули турнірів Grand Slam.

Долю Лопатецької в тенісі можна назвати трагічною. Менш ніж за рік після виходу до півфіналу американського мейджору одна з найталановитіших тенісисток в історії України зазнала важкої травми коліна, від якої так і не змогла відновитися. На початку серпня поточного сезону Дар'я вперше за 2,5 роки знову вийшла на корт, але зрозуміло, що серйозних успіхів їй уже не досягнути.

За рік до успіху Лопатецької парний титул US Open серед юніорок зуміла виграти ще одна вкрай талановита українка, Марта Костюк. Її досягнення у дорослому тенісі ми згадаємо нижче.

Першою українкою, яка зуміла досягнути чвертьфіналу одиночного розряду US Open серед дорослих, стала Катерина Бондаренко. У 2009 році їй вдався яскравий виступ, що розпочався із перемоги в першому колі над експершою ракеткою світу сербкою Аною Іванович.

Далі Бондаренко обіграла Шенай Перрі, Анастасію Родіонову та Гізелу Дулко. Причому в 1/8 фіналу Катерина влаштувала справжнє побиття Дулко, розгромивши її з рахунком 6:0, 6:0. Пройти до півфіналу українці не вдалося. Перспективна бельгійка Яніна Вікмаєр зупинила Бондаренко у чвертьфіналі.

Катерина Бондаренко на US Open-2009 Getty images

Сезон-2009 із дебютом за його підсумками у топ-30 рейтингу WTA став найкращим у кар'єрі Катерини.

Новітня історія українського тенісу на US Open

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна своїми результатами встановила орієнтир, який прагнуть досягти представниці нового покоління українських спортсменок.

Найвдаліший виступ одеситки на US Open припав на рік, з якого розпочався її спад у додекретний період. У 2019-му Світоліна не здобула жодного трофею WTA, однак дісталася двох півфіналів Grand Slam та зіграла у фіналі Підсумкового турніру.

У Нью-Йорку Еліна п'ять разів поспіль перемогла у двох сетах, зокрема, землячку Даяну Ястремську та знамениту Вінус Вільямс. Проте у півфіналі її сестра Серена на залишила шансів українці – 6:3, 6:1.

Однак, мабуть, найбільшим розчаруванням став для Світоліної US Open-2021. Після чотирьох упевнених перемог Еліна у драматичній боротьбі з камбеком із 2:5 у вирішальному сеті все-таки поступилася на тай-брейку канадійці Лейлі Фернандес.

Це був саме той сезон, коли чемпіонкою стала британка Емма Радукану, яка виграла 10 матчів поспіль, розпочавши з кваліфікації.

На момент тріумфу Радукану не мала у своєму активі жодної перемоги в матчах на рівні WTA (тут не рахуються поєдинки мейджорів). Емма на своєму шляху до трофею US Open не зустрілася з жодною представницею топ-10, і якби в фіналі їй протистояла не Фернандес, а Світоліна…

Втім, історія не знає умовного способу.

У тому ж 2021 році до півфіналу змагань у міксті на US Open дійшла Даяна Ястремська із австралійцем Максом Перселлом. Вони потрапили до основної сітки з альтернативного списку через зняття інших пар, однак зуміли виграти три зустрічі.

Вже поточного сезону після реформування міксту в американському стилі більше на виставковий турнір, ніж на серйозні змагання, Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом зуміли повторити успіх Ястремської. З 2025-го мікст на US Open грається протягом двох днів на тижні перед стартом основних сіток всіх інших розрядів.

Світоліна і Монфіс отримали вайлд-кард від організаторів і здобули дві перемоги, в тому числі над дуетом перших ракеток світу в парах Катерина Синякова (Чехія)/Генрі Паттен (Велика Британія). Однак до фіналу подружжю пробитися не вдалося.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс грають у міксті Getty images

Єдиний титул US Open у дорослих змаганнях серед українок належить Людмилі Кіченок. Досвідчена парниця провела разом із не чужою для України Альоною Остапенко (її батько Євген родом із Запоріжжя й грав за місцевий Металург) дуже сильний сезон-2024.

Пара дійшла до фіналу Australian Open, виграла турніри WTA 500 у Брісбені та Істборні й вишенькою на тортику став титул у Нью-Йорку. Кіченок і Остапенко, посіяні під сьомим номером, за шість матчів не віддали суперницям жодного сету, а в фіналі обіграли китаянку Чжан Шуай та француженку Крістіну Младенович.

У підсумку Людмила досягла найвищої в кар'єрі третьої сходинки парного рейтингу.

Людмила Кіченок (справа) і Альона Остапенко з трофеєм US Open Getty images

Попри успішний сезон, 2025 рік партнерки розпочали в різних дуетах, і результати обох значно погіршилися. Кіченок досі перебуває в пошуках стабільної напарниці й залишила топ-50 рейтингу парних гравчинь.

Минулого року непересічне досягнення встановила на US Open Марта Костюк. 23-річна тенісистка зуміла вийти на американському мейджорі в 1/8 фіналу і в одиночному, і в парному розрядах, чого раніше не вдавалося нікому з українок. Правда, на цій стадії Марта тоді й зупинилася.

На нинішньому US Open і Костюк, і Світоліна вважаються одними з головних фавориток. Обидві тенісистки уже пройшли до третього кола змагань і матимуть можливість переписати історію українського тенісу в Нью-Йорку.