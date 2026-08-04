Відома за виступами в юніорському віці українська тенісистка повернулася до змагань

23-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька вперше за два з половиною роки виступає на професійному турнірі. Спортсменка отримала вайлд-кард на змаганнях WTT W15 у фінському місті Гямеенлінна, де пройшла до основної сітки.

Про це повідомляє Великий теніс України.

На старті кваліфікації Лопатецька зустрічалася з іншою українкою, Оленою Грекул, яка відмовилася продовжувати матч за рахунку 6:2, а у фінальному раунді перемогла німкеню Лею Фойцик – 6:0, 6:0.

Востаннє Дар'я виступала на турнірах WTT (тоді ще ITF) у лютому 2024 року, коли програла у кваліфікації змагань W35 в Анталії.

Лопатецька відома тим, що до досягнення 16 років мала у своєму активі 5 титулів ITF і дісталася до 231 позиції світового рейтингу. Проте у 2019 році тенісистка отримала важку травму – розрив меніска й після тривалого лікування не змогла повернути колишній рівень гри.

Нагадаємо, що дві перші ракетки України, Еліна Світоліна та Марта Костюк, 4 серпня проведуть матчі другого кола на турнірі серії WTA 1000 в Торонто.