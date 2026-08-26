Світоліна і Костюк входять до числа головних претенденток на титул US Open-2026

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна і Марта Костюк, за версією букмекерів входять до чільної десятки фавориток на перемогу на четвертому турнірі Grand Slam поточного сезону – US Open, який відбудеться з 30 серпня по 13 вересня у Нью-Йорку.

Букмекерські контори ставлять Костюк на дев'яту позицію серед претенденток на успіх. Титул киянки оцінюється коефіцієнтом 18,00.

Світоліна поділяє ще з трьома тенісистками 11-14 місця. На її тріумф можна поставити з коефіцієнтом 25,00.

Головними претендентками на перемогу вважаються "нейтральна" Аріна Сабалєнка, американка Коко Гофф та полька Іга Швьонтек.

Головні фаворитки US Open-2026

1. Аріна Сабалєнка (-) – 4,00;

2. Коко Гофф (США) – 6,00;

3. Іга Швьонтек (Польща) – 7,00;

4. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8,00;

5. Наомі Осака (Японія) – 10,00;

6-7. Джессіка Пегула (США) – 12,00;

6-7. Мірра Андрєєва (-) – 12,00;

8. Аманда Анісімова (США) – 15,00;

9. Марта Костюк (Україна) – 18,00 ;

; 10. Александра Еала (Філіппіни) – 21,00;

11-14. Еліна Світоліна (Україна) – 25,00 ;

; 11-14. Кароліна Мухова (Чехія) – 25,00;

11-14. Медісон Кіз (США) – 25,00;

11-14. Лінда Носкова (Чехія) – 25,00.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом вийшли у півфінал змагань змішаних пар US Open, які відбуваються на тижні до старту основних сіток усіх інших розрядів.