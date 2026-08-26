Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна і Костюк входять до числа головних претенденток на титул US Open-2026

Станіслав Матусевич — 26 серпня 2026, 00:36
Світоліна і Костюк входять до числа головних претенденток на титул US Open-2026
Марта Костюк і Еліна Світоліна
Getty Images

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна і Марта Костюк, за версією букмекерів входять до чільної десятки фавориток на перемогу на четвертому турнірі Grand Slam поточного сезону – US Open, який відбудеться з 30 серпня по 13 вересня у Нью-Йорку.

Букмекерські контори ставлять Костюк на дев'яту позицію серед претенденток на успіх. Титул киянки оцінюється коефіцієнтом 18,00.

Світоліна поділяє ще з трьома тенісистками 11-14 місця. На її тріумф можна поставити з коефіцієнтом 25,00.

Головними претендентками на перемогу вважаються "нейтральна" Аріна Сабалєнка, американка Коко Гофф та полька Іга Швьонтек.

Головні фаворитки US Open-2026

  • 1. Аріна Сабалєнка (-) – 4,00;
  • 2. Коко Гофф (США) – 6,00;
  • 3. Іга Швьонтек (Польща) – 7,00;
  • 4. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8,00;
  • 5. Наомі Осака (Японія) – 10,00;
  • 6-7. Джессіка Пегула (США) – 12,00;
  • 6-7. Мірра Андрєєва (-) – 12,00;
  • 8. Аманда Анісімова (США) – 15,00;
  • 9. Марта Костюк (Україна) – 18,00;
  • 10. Александра Еала (Філіппіни) – 21,00;
  • 11-14. Еліна Світоліна (Україна) – 25,00;
  • 11-14. Кароліна Мухова (Чехія) – 25,00;
  • 11-14. Медісон Кіз (США) – 25,00;
  • 11-14. Лінда Носкова (Чехія) – 25,00.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом вийшли у півфінал змагань змішаних пар US Open, які відбуваються на тижні до старту основних сіток усіх інших розрядів.

US Open Марта Костюк Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна і Монфіс: Навіть не уявляли, що вийдемо до півфіналу міксту на US Open
Монфіс шокував навіть Світоліну: француз витягнув "мертвий" м'яч і виграв розіграш у міксті на US Open
Відео дня: Світоліна та Монфіс закріпили перемогу на US Open пристрасним поцілунком
Світоліна та Монфіс обіграли перших ракеток світу та вийшли у півфінал міксту на US Open
Перші ракетки світу: визначилися суперники Світоліної та Монфіса у чвертьфіналі міксту на US Open

Останні новини