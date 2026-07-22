Семеро українок потрапили до основної сітки US Open-2026

Одразу семеро українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open-2026.

Список учасниць оприлюднили організатори турніру.

Загалом у списку 102 тенісистки.

Хто з українок зіграє в основній сітці US Open-2026?

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Дар'я Снігур

Юлія Стародубцева

Ангеліна Калініна

Даяна Ястремська

У резервному списку перебувають одразу чотири представники України, серед них Віталій Сачко (у чоловічому турнірі), Вероніка Подрез, Анастасія Соболєва та Катаріна Завацька (у жіночому).

Найімовірніше, що усі четверо боротимуть за основу турніру через кваліфікаційний раунд.

Раніше повідомлялося, що одразу дві українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до чільної десятки головних фавориток US Open-2026.

Чинною чемпіонкою турніру є Аріна Сабалєнка, яка в 2025-му фіналі здолала господарку Аманду Анісімову, захистивши титул (6:3, 7:6(3).

US Open-2026 відбуватиметься з 30 серпня по 13 вересня. Кваліфікація – з 24-го по 27-ме серпня.

Найкращий результат Світоліної на кортах Флешинг Мідоуз – півфінал у 2019 році. Тоді українка поступилася за вихід у фінал легендарній Серені Вільямс (6:3, 6:1).