Від Медведєва до Світоліної та Костюк: найбільші досягнення українців на Ролан Гаррос

24 травня в Парижі стартував головний ґрунтовий турнір тенісного сезону, Ролан Гаррос. Цьогоріч в основній сітці змагань виступають семеро українських тенісисток, що є повторенням національного рекорду.

Поки гравці лише розпочали боротьбу за звання короля та королеви ґрунту, пропонуємо згадати найкращі досягнення українських спортсменів на паризьких кортах.

Вперше під синьо-жовтим прапором наші тенісисти виступили на Ролан Гаррос у 1992 році. Проте розповідь варто розпочати з більш ранніх часів. Адже у 1989-му уродженка Львова Лариса Савченко здобула єдиний трофей паризького мейджору, який коли-небудь підкорявся представникам України. Зробимо невеличку ремарку – дорослим.

Хоча про незалежну Україну тоді лише починали всерйоз мріяти.

Парні успіхи Лариси Савченко

Савченко народилася у 1966-му році у Львові і виступала першу частину своєї кар'єри за збірну СРСР. У 1989-му одружилася з латвійським тенісним тренером Александром Нейландом і переїхала до Юрмали, взявши собі подвійне прізвище Савченко-Нейланд. Після розвалу імперії отримала громадянство Латвії, хоч про історичну Батьківщину не забувала і працювала зокрема тренеркою Дар'ї Снігур.

Головних своїх результатів Савченко досягла як парний гравець. В одиночці вона не піднімалася вище 16 місця рейтингу WTA, зате в парах досягала другої позиції. У вже згаданому 1989-му разом із молодою білорускою Наталею Звєрєвою Савченко стала переможницею Ролан Гаррос. У фіналі був обіграний дует видатних одиночниць: Штеффі Граф та Габріела Сабатіні.

Лариса Савченко (справа) і Штеффі Граф Facebook

Савченко і Звєрєва два наступні роки теж доходили до фіналів у Парижі, однак обидва рази поступалися Яні Новотній з різними напарницями: Хеленою Суковою та Джіджі Фернандес.

Зі здобуттям Латвією незалежності пара Савченко/Звєрєва розпалася, і Лариса певний час виступала разом якраз із Новотною. Цікаво, що у цьому складі у 1993 році тенісистки дісталися до фіналу Ролан Гаррос, де програли – кому б ви думали – Наталі Звєревій та Джіджі Фернандес!

Українці на Ролан Гаррос у часи незалежності

Вперше після проголошення Україною незалежності наші тенісисти виступили у Парижі в 1992 році. Делегація синьо-жовтої команди порівняно з нинішніми часами була скромною: усього троє представників.

Олені Брюховець вдалося дістатися до третього кола жіночого одиночного розряду, причому в другому раунді українка несподівано обіграла відому болгарку Катерину Малєєву, сіяну під одинадцятим номером.

Наталія Медведєва завершила свої виступи в другому колі, як і її дует з Брюховець у парному розряді. Зазначимо, що за два роки до цього, ще під червоним стягом, Медведєва разом із американцем Келлі Джонсом дісталися до півфіналу паризького мейджору в міксті.

Молодший брат Наталії, 17-річний Андрій Медведєв, у 1992-му лише починав свій шлях до всесвітнього визнання. Роком раніше він став чемпіоном Ролан Гаррос серед юніорів, і під час свого дебюту серед дорослих не пас задніх.

Юний Андрій Медведєв на Ролан Гаррос Getty images

У стартовому матчі Медведєв переміг 16 сіяного швейцарця Хласека, після чого обіграв американця Каррена та австралійця Вудбриджа. Тільки майбутній переможець турніру, видатний Джим Кур'є у четвертому колі зумів зупинити талановитого хлопця.

Однак головне досягнення Медведєва й поки, мабуть, усього українського тенісу, було попереду.

Андрій проти Андре

До 25-річного віку Андрій Медведєв пережив багато чого в тенісі. Швидке входження до світової еліти, підйом на 4 сходинку світового рейтингу лише у 20, чотири виграні турніри, як сказали б зараз, серії Мастерс. Півфінал улюбленого Ролан Гаррос у 1993-му.

Однак на травень 1999 року Медведєв, ніби не витримавши раннього злету, знаходився в одній з найнижчих точок своєї кар'єрі. Андрій був на межі топ-100 світового рейтингу, до того ж, його покинула подруга, знаменита німецька тенісистка Анке Хубер.

За місяць до старту Ролан Гаррос Медведєв після поразки на старті турніру в Монте-Карло пішов у нічний клуб, де зустрів свого колегу Андре Агассі. У 1997-му американець перебував у схожій ситуації: гра не клеїлася, усередині зяяла порожнеча.

Агассі вдалося переконати свого майже тезку дати собі останній шанс на успіх. І, за іронією долі, сам став на шляху до найбільшого титулу в кар'єрі українця.

Медведєв провів Ролан Гаррос-1999 дуже впевнено, хоч від нього цього абсолютно не чекали. У другому колі Андрій у чотирьох сетах здолав одного з найкращих тенісистів планети Піта Сампраса. Правда, варто відзначити, що любителем ґрунту американець ніколи не був: Ролан Гаррос залишився єдиним мейджором, який він не вигравав і навіть не доходив до фіналу.

У чвертьфіналі Медведєв упевнено розібрався з майстром повільного покриття Густаво Куертеном, далі здолав іншого бразильця Мелігені.

У вирішальному матчі, здавалося, все йшло за планом українця. 6:1, 6:2 – що могло бути краще? Однак Агассі зумів зібратися, у третій партії за рахунку 4:4 відіграв прихований матч-пойнт Медведєва на власній подачі, після чого одразу зробив брейк. І більше не віддав нитки гри нашому тенісисту, перемігши в п'яти сетах.

Огляд фіналу Ролан Гаррос-1999 Андрій Медведєв – Андре Агассі

Для Андре титул на Ролан Гаррос завершив кар'єрний Grand Slam (виграні титули всіх чотирьох мейджорів у різні сезони), а для Андрія це була фактично лебедина пісня. За два роки, лише у 27, Медведєв завершив кар'єру.

Спроби Світоліної

З часів успіхів Медведєва минуло більш ніж півтора десятиліття, коли в Україні з'явився новий топовий тенісист. Точніше, тенісистка. Звісно, мова про Еліну Світоліну.

У 2010-му 15-річна на той час спортсменка стала переможницею юніорського Ролан Гаррос і вже 2015-го вперше пробилася у чвертьфінал дорослого турніру. Тоді Еліна поступилася сербці Ані Іванович, але стало зрозуміло, що молода надія українського тенісу матиме велике майбутнє.

У 2017 році Світоліна перемогами у Дубаї, Стамбулі та Римі метеором увірвалася в топ-10 рейтингу WTA. На той момент захисна модель її гри прямо натякала, на якому з турнірів Grand Slam Еліна матиме найбільше шансів на титул: Ролан Гаррос та паризький повільний ґрунт.

Одеситка без особливих проблем пройшла три кола РГ-2017, поки раптом не спіткнулася на хорватці Мартич. Справа дійшла до вирішального сету, в якому Еліна отримала 2:5, 0:30. Завдяки бойовому духу, котрий безліч разів виручатиме українку надалі, Світоліна виборсалась із майже безнадійної ситуації, взявши партію 7:5.

І вийшла у чвертьфіналі на тодішню "королеву грунту", Симону Халеп.

Румунка, здавалося, не мала жодного шансу на порятунок, швидко отримавши 3:6, 1:5 від молодої опонентки, якій двома тижнями раніше програла фінал у Римі. Проте сталося диво, зворотне тому, що створила Світоліна в попередньому матчі з Мартич.

Халеп перевела гру на тай-брейк, відіграла на ньому матч-пойнт, забрала партію, і в третьому сеті нагодувала деморалізовану Еліну "бубликом". Це був шок навіть для автора цих рядків, можна лише здогадуватись про моральний стан самої Світоліної.

Еліна Світоліна поздоровляє Симону Халеп із перемогою у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2017 Getty images

Симона, попри фактично відкриту сітку, чемпіонкою тоді так і не стала, програвши фінал латвійці Остапенко, не чужій для України, адже її батько Євген родом із Запоріжжя.

Світоліна ще тричі виходила у чвертьфінали Ролан Гаррос (2020, 2023, 2025), однак особливих шансів у них уже не мала. На кожному з інших трьох Слемів Еліна мінімум по разу грала у півфіналах, і все ж саме той паризький шанс дев'ятирічної давнини варто вважати найреальнішим її шансом у кар'єрі на омріяний трофей мейджора.

Зараз Світоліна знову входить до переліку головних фавориток турніру. Можливо, нарешті все складеться?

Парні півфінали останнього десятиліття

В останні роки в одиночному розряді українські тенісистки найдалі проходили на Ролан Гаррос у парному розряді. У 2022-му Людмила Кіченок та уже згадана Остапенко у півфіналі програли француженкам Гарсія/Младенович.

У 2023-му Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе також дісталися до півфіналу, де поступилися іншому топовому дуету, італійкам Еррані/Паоліні.

Від Марти ми чекаємо успіхів в одиночному розряді, адже у поточному ґрунтовому сезоні Костюк виграла усі 12 проведених поєдинків та здобула два титули, в Руані та Мадриді. При цьому не забуваємо, що майже 24-річна киянка поки не заходила у Парижі далі четвертого кола.

Втім, уперше в історії одразу дві українки входять до топ-10 фавориток Ролан Гаррос за версією букмекерських контор.

Віримо і сподіваємося. Світоліна і Костюк на момент публікації цього матеріалу вже вийшли у друге коло турніру.