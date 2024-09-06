Людмила Кіченок та Остапенко — переможниці US Open 2024 в парному розряді

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко перемогли Крістіну Младенович (Франція) та Шуай Чжан (Китай) у фіналі парного розряду US Open-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Дует українки та латвійки 1 раз подав навиліт, допустив 7 подвійних помилок та використав 4 з 5 брейк-пойнтів.

Кіченок та Остапенко впевнено розпочали перший сет, взявши 3 гейми поспіль, проте потім рахунок вирівнявся. Та все ж, у напруженій боротьбі, вони забрали цей сет собі в актив.

Другий сет розпочався вже з переваги суперниць. Але Кіченок та Остапенко перевернули гру, взяли 5 геймів поспіль та впевнено перемогли.

Для українки це перша перемога на турнірі серії Grand Slam в кар'єрі. Цього року також був фінал Australian Open (теж у парі з Остапенко), проте там вони не змогли перемогти.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Фінал, 6 вересня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Крістіна Младенович (Франція)/Шуай Чжан (Китай) 6:4, 6:3

Нагадаємо, у першому колі україно-латвійська пара здолала американок Джессі Ані та Джессіку Фаіллу, потім була перемога над бразилійкою Беатріс Хаддад Майєю та німкенею Лаурою Зігемунд, в 1/4 вдалося обіграти дует із Казахстану, а в 1/2 був тріумф над Чжань Хаоцін (Тайвань) та Веронікою Кудерметовою (нейтральна країна).