Світоліна і Монфіс отримали вайлд-кард в основну сітку змішаного парного розряду на US Open-2026

Зіркове тенісне подружжя українки Еліни Світоліної та француза Гаеля Монфіса отримали вайлд-кард в основну сітку змішаного парного розряду на US Open-2026.

Про це повідомив офіційний акаунт змагання у соцмережі Х.

З 16 дуетів, які візьмуть участь у турнірі, наразі відомі 11. Окрім Світоліної та Монфіса, можна виділити пари представників топ-10 рейтингів WTA та ATP "нейтральної" Аріни Сабалєнки (1) та серба Новака Джоковича (5), а також кахастанки Єлени Рибакіної (2) та американця Тейлора Фрітца (9).

Зазначимо, що з "чистих" парників в основній сітці точно зіграють лише переможці міксту Відкритої першості США минулорічного сезону, італійці Сара Еррані/Андреа Вавассорі. Інші представники парного тенісу проходитимуть кваліфікацію 24 серпня. Матчі основи відбудуться 25-26 серпня.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна з неймовірним камбеком пробилася у третє коло турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.