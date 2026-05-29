Переможна серія Марти триває: огляд матчу 1/8 фіналу Ролан Гаррос Костюк – Голубич

Марта Костюк (15) продовжила свою переможну ходу на кортах Ролан Гаррос. У третьому колі змагань українка обіграла швейцарку Вікторію Голубич (82) і вийшла в 1/8 фіналу. Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Огляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Третє коло, 29 травня

Марта Костюк (Україна) – Вікторія Голубич (Швейцарія) 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка перемогла у всіх матчах. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти чотириразової чемпіонки турніру польки Іги Швьонтек (3).

Марта повторила своє найкраще досягнення на Ролан Гаррос, вийшовши до 1/8 фіналу змагань. Киянка залишається непереможеною у грунтовому сезоні, здобувши 15 перемог поспіль за неповні два місяці.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), а в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108).