Я точно буду андердогом: Костюк оцінила майбутній поєдинок проти третьої ракетки світу

Українська тенісистка Марта Костюк (15) оцінила перемогу над швейцаркою Вікторією Голубич (82), успіхи на Ролан Гаррос та поділилася думками про майбутні матчі.

Її слова з пресконференції наводить Великий теніс України.

Костюк розповіла про майбутній матч проти Іги Швьонтек (3).

"Я програла їй тричі, один із них ще в юніорські роки. Я дуже чекаю на цей матч. Давно хотіла з нею зіграти. Очевидно, вона любить грати тут, але у мене є всі шанси. Я точно буду андердогом у цьому матчі. Вийду на корт і постараюся отримати від нього якомога більше задоволення.

У мене виразно інше відчуття перед цим матчем, тому що, коли я грала з нею востаннє в Цинциннаті, я програла той матч задовго до його початку. Зараз у мене такого відчуття немає. Але все одно, знаєте, я все ще людина, яка програла їй тричі, а вона виграла цей турнір чотири рази. Тобто я б дуже хотіла бути фаворитом у цьому матчі, але все ще не думаю, що це так, навіть попри мою довгу серію перемог.

Але це не зіпсує мені ні день, ні гру. Я все одно хочу вийти на корт, постаратися показати максимум і отримати задоволення. Я ще ніколи не вигравала в неї сет. Навіть якщо виграю один сет у наступному матчі, я вже буду дуже рада. Ось так я на це дивлюся, і я з нетерпінням чекаю на цей матч".