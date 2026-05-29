Я точно буду андердогом: Костюк оцінила майбутній поєдинок проти третьої ракетки світу
Українська тенісистка Марта Костюк (15) оцінила перемогу над швейцаркою Вікторією Голубич (82), успіхи на Ролан Гаррос та поділилася думками про майбутні матчі.
Її слова з пресконференції наводить Великий теніс України.
"Я дуже добре почала, а потім трохи поспішала. Так, це був непростий матч. Сьогодні дуже волого. Думаю, з кожним днем через цю спеку всі почуваються дедалі гірше й гірше. Я рада, що в неділю вже не буде таких умов. Думаю, сьогодні у мене вистачило терпіння, щоб закрити цей матч у двох сетах і при цьому продовжувати грати агресивно".
Костюк розповіла про майбутній матч проти Іги Швьонтек (3).
"Я програла їй тричі, один із них ще в юніорські роки. Я дуже чекаю на цей матч. Давно хотіла з нею зіграти. Очевидно, вона любить грати тут, але у мене є всі шанси. Я точно буду андердогом у цьому матчі. Вийду на корт і постараюся отримати від нього якомога більше задоволення.
У мене виразно інше відчуття перед цим матчем, тому що, коли я грала з нею востаннє в Цинциннаті, я програла той матч задовго до його початку. Зараз у мене такого відчуття немає. Але все одно, знаєте, я все ще людина, яка програла їй тричі, а вона виграла цей турнір чотири рази. Тобто я б дуже хотіла бути фаворитом у цьому матчі, але все ще не думаю, що це так, навіть попри мою довгу серію перемог.
Але це не зіпсує мені ні день, ні гру. Я все одно хочу вийти на корт, постаратися показати максимум і отримати задоволення. Я ще ніколи не вигравала в неї сет. Навіть якщо виграю один сет у наступному матчі, я вже буду дуже рада. Ось так я на це дивлюся, і я з нетерпінням чекаю на цей матч".
Також Марта поділилася думками щодо свого історичного досягнення - 15 виграних перших матчів сезону на ґрунті.
"Я про це навіть не думаю. Не знаю. Я просто йду матч за матчем. Це турнір Grand Slam, це інший турнір. Звісно, я рада цій серії, але не думаю про неї надто багато".
Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), а в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108). Крайню перемогу Костюк здобула над швейцаркою Вікторією Голубич (82).