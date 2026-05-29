Історичне досягнення: Костюк – п'ята тенісистка у XXI столітті за переможними стартами на ґрунті

Українка Марта Костюк стала п'ятою тенісисткою XXI століття, яка виграла перші 15 матчів сезону на ґрунті.

Вона доєдналася до Вінус Вільямс (2004), Жустін Енен (2005), Серени Вільямс (2012, 2013) та Іги Швьонтек (2022).

Саме зі Швьонтек зустрінеться Костюк у четвертому колі Ролан Гаррос.

Також Марта прокоментувала свою безпрограшну серію на ґрунті.

"Думаю, я просто повернулася до себе маленької. Ще з дитинства я неймовірно добре грала на ґрунті. Потім щось змінилося. Я вирішила, що повинна подорослішати, що маю грати по-іншому, але це не спрацювало.

Зараз мені здається, що я знову знайшла ту радість від побудови розіграшів, зміни ритму, руху по корту. Мені це справді подобається і не вимагає надмірних зусиль. Мені подобається використовувати цю перевагу проти суперниць.

Можливо, саме в цьому і полягає секрет. Не знаю. Хотілося б так думати. Але так, я дуже щаслива і вже з нетерпінням чекаю матчу в неділю", – зазначила Марта в інтерв'ю Великому тенісу України.