Віландер: Костюк може поборотися за титул на Ролан Гаррос

Олег Дідух — 30 травня 2026, 14:49
Легенда світового тенісу та експерт Eurosport Матс Віландер вважає, що у Марти Костюк є шанси поборотися за перемогу в Ролан Гаррос-2026.

"Так, я думаю, що вона може поборотися за титул. Я справді вважаю, що вона достатньо сильна, щоб грати з найкращими тенісистками світу, і це означає, що вона може претендувати на перемогу. Коли спортсменка виходить на корт упевненою в собі, перебуваючи у чудовій формі на ґрунті та вірячи у власну гру, це може привести її далеко в Парижі.

Звичайно, коли в турнірній сітці є Іга Швьонтек, всі знають, наскільки це складне завдання, адже вона встановила дуже високу планку на цьому покритті і повертається до своєї найкращої форми. Але якщо ви питаєте, чи має Костюк рівень, щоб зробити турнір конкурентним і перевірити найкращих – то так, я думаю, що має. У неї є рух, різноманітність і сміливість йти за своїми ударами, і якщо вона гратиме вільно і повністю віддасться цьому, вона точно зможе зробити турнір цікавим", – заявив Віландер.

У неділю, 31 травня, Костюк у четвертому раунді Ролан Гаррос зіграє проти полячки Іги Швьонтек (3), яка є чотириразовою чемпіонкою та головною фавориткою турніру.

Нагадаємо, в Україні дивитися Ролан Гаррос-2026 можна на Eurosport і HBO Max.

