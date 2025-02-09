Тисячники у Досі та ДубаЇ: головні інтриги, перспективи українок

Двотижневе затишшя, що виникло у жіночому тенісі після Australian Open, завершилося. Починаючи з неділі, 9 лютого, представницям прекрасної статі належить за два тижні зіграти одразу два великі турніри серії WTA 1000. Змагання пройдуть у катарській Досі та еміратському Дубаї. Спробуємо виділити головні цікавинки цих турнірів.

Боротьба за звання першої ракетки світу

Питання про лідера жіночого табелю про ранги знову загострилося після завершення першого у сезоні турніру «Великого шолома». Переможниця відкритих першостей Австралії 2023 та 2024 років, перша ракетка світу, білоруска Аріна Сабалєнка цього сезону не змогла захистити свій титул, поступившись у вирішальному матчі американці Медісон Кіз. Відповідно, з минулорічних 2000 очок, що отримує тріумфаторка змагання, змогла захистити 1300 як його фіналістка.

Її головна переслідувачка, полька Іга Швьонтек, програла тій самій Кіз у півфіналі. Проте у 2024-му Швьонтек у Мельбурні вилетіла у третьому колі, тож нинішнього року покращила свій доробок на 650 залікових пунктів.

Іга Швьонтек (праворуч) і Аріна Сабалєнка Getty images

Таким чином, перед стартом спарки близькосхідних турнірів, перевага Сабалєнки над Швьонтек скоротилася лише до 186 очок. Ніби небагато й можна відіграти за один тисячник. Але справа в тому, що минулого року полька змагання у Досі виграла (втретє поспіль!), а у Дубаї дійшла до півфіналу. «Нейтральна» спортсменка у Катарі не виступала зовсім, а в Еміратах поступилася у першому ж своєму матчі, тобто, захищати їй абсолютно нема чого.

Навіть без ретельного підрахунку очок очевидно, що з величезною часткою ймовірності Сабалєнка після Дохи та Дубая залишиться першою ракеткою світу. А ось Швьонтек потрібно дуже постаратися, щоб знову серйозно не відстати від лідерки.

Інші можливі фаворити

Під першим номером тут мала перебувати чинна чемпіонка Australian Open Медісон Кіз. Однак американка віддала занадто багато сил для звитяги у Мельбурні. Ще б пак, адже, починаючи з четвертого кола турніру, Кіз неодмінно у трисетових поєдинках перемагала Рибакіну, Світоліну, Швьонтек та Сабалєнку. Список вражаючий, і не варто дивуватися, що через пошкодження підколінного сухожилля спортсменка пропустить весь лютий і планує повернутися до гри тільки у березні на домашньому «тисячнику» в Індіан-Веллсі.

Третя ракетка світу Коко Гофф, безумовно, входить до списку фаворитів. Незважаючи на те, що найкращі її виступи приходяться на рідний американський континент, а минулого року найбільшим її досягненням на Близькому Сході був чвертьфінал у Дубаї, американці усього 20 років і вона продовжує прогресувати. Тим більше, у Досі вона отримала доволі непогану сітку. До можливого півфіналу з Сабалєнкою Гофф може зупинити хіба Паула Бадоса, яка несподівано перемогла американку у чвертьфіналі Australian Open минулого місяця.

Коко Гофф Getty images

Не можна забувати про Єлену Рибакіну. Казахстанка російського походження на старті сезону страждає від травми спини, тому є серйозні сумніви в тому, що вона станом на зараз здатна на рівних змагатися з Сабалєнкою та Швьонтек. Поточного тижня Рибакіна зіграла три важкі трисетові матчі на п’ятисотнику в Абу-Дабі, навряд чи це позитивним чином відіб’ється на її фізичній готовності. Проте, якщо вона змогла усунути проблеми зі здоров’ям, то здатна доходити до вирішальних раундів.

В ролі «темної конячки» варто виділити данку Клару Таусон. 22-річна тенісистка цього року нарешті почала виправдовувати юніорські очікування. Вона виграла турнір в Окленді, завдавши поки єдиної поразки у сезоні Медісон Кіз, на Australian Open у боротьбі поступилась Сабалєнці у третьому колі. А у півфіналі Лінца Таусон потрапила під торнадо у вигляді Даяни Ястремської, з-під якого навряд чи хто завгодно вибрався б із перемогою. За сіткою у Досі, на данку у третьому колі очікуватиме знов Сабалєнка. Може вийти цікавий матч.

Суперечка за статус першої ракетки України

Переходимо до наших тенісисток. Після того, як у Мельбурні Марта Костюк програла у третьому колі, а Еліна Світоліна дійшла до чвертьфіналу, дві українки у світовому рейтингу посідають, відповідно, 22 та 23 позиції. У залікових пунктах відстань вимірюється 94 очками на користь молодшої спортсменки.

Минулого року через проблеми зі здоров’ям Костюк дійшла до другого кола у Досі та пропустила Дубай. Світоліна, навпаки, у столиці Катару не зіграла, а в ОАЕ дійшла до третього раунду. Захищати обом доведеться небагато очок. Проблема наразі в іншому.

Жереб турніру в Досі не пошкодував обох наших найкращих тенісисток. Марті хоча б у першому колі дісталася прохідна туркеня Зейнеп Сонмез, і тільки потім прийде черга Коко Гофф. Еліні ж одразу доведеться зустрітися з Маркетою Вондроушовою, вкрай неприємною шульгою з дошкульними вкороченими ударами, а далі вже чекає шоста сіяна Джессіка Пегула. Скажемо відверто, пройти два кола в таких умовах для обох українок виглядає завданням із зірочкою.

Еліна Світоліна Getty images

Тим більше, що обидві вони перебувають не в оптимальній формі. Костюк під час міжсезоння отримала, за словами тенісистки, травму «не м’язу, а іншої неприємної зони», тому в Австралії спромоглася за місяць виграти лише дві гри з п’яти.

Світоліна ж після осінньої операції на нозі та кількамісячного відновлення без підготовчих офіційних матчів одразу змогла дійти до чвертьфіналу австралійського «шолома». Однак наступного тижня у Лінці поступилася «нейтралці» Блінковій у першому ж матчі, причому Еліну очевидно турбував нежить.

Чого очікувати від непередбачуваної Ястремської?

Даяна відверто здивувала в кінці січня у Лінці. Тенісистка, яка востаннє вигравала більше, ніж два матчі поспіль, на минулорічному Australian Open, на австрійському «п’ятисотнику» перемогла одразу чотирьох суперниць, дійшовши до фіналу. На шляху до якого «подарувала бублика», тобто, взяла сет з рахунком 6:0 у екстретьої ракетки світу Марії Саккарі, та розібрала на запчастини Клару Таусон. У фіналі Ястремська вигравала у вирішальному сеті в Єкатерини Александрової 3:0, але сил у підсумку трохи забракло.

Важко сказати, чи цей успіх допоможе Даяні перейти на якісно вищий рівень тенісу. Адже минулого сезону навіть півфінал «мейджора» не дозволив це зробити. Ба більше, після нього трапився спад, який тривав цілий рік. Будемо сподіватися, що спортсменка зробить правильні висновки, але жодної впевненості у цьому немає.

Даяна Ястремська Getty images

Поглянемо на жеребкування. Ястремській із ним пощастило не більше, ніж першим двом ракеткам України. У першому колі проти Пейтон Стернс Даяна ще буде невеликою фавориткою. А якщо вдасться пройти американку, наступною суперницею стане Єлена Рибакіна. У своїй найкращій формі Ястремська здатна дати бій казахстанці, але ж ту форму ще потрібно десь відшукати.

Перспективи Калініної

Четвертою українкою, яка зіграє на Близькому Сході, стане Ангеліна Калініна. Їй найбільше пощастило з жеребом у Досі у порівнянні з іншими співвітчизницями. Спочатку словачка Ребекка Шрамкова, а далі переможниця зустрічі між етнічною українкою Кеті Волинець та дванадцятою сіяною росіянкою Міррою Андрєєвою.

Ангеліна Калініна Getty images

Великих очікувань від виступу Калініної немає. Ще 7 лютого вона грала чвертьфінал у румунській Клуж-Напоці у залі. А вже 10 числа у Досі їй доведеться виступати під відкритим небом. Ті, хто грають у теніс і мали досвід переходу з залу на вулицю, знають, наскільки складно пристосуватися до такої зміни. Тому за Ангеліною просто постежимо та повболіваємо.

Де дивитися

На жаль, загальнодоступні для українців канали не показуватимуть турнір у Досі. Офіційними партнерами трансляцій є Sky Sports для Європи та ESPN+ для США.