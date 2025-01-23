Кіз у тай-брейку здолала Швьонтек на шляху до фіналу Australian Open

Американська тенісистка Медісон Кіз (14) здолала представницю Польщі Ігу Швьонтек (2) та вийшла у фінал Australian Open.

Матч тривав 2 години 37 хвилин та завершився із рахунком 2:1 (5:7, 6:1, 7:6(8)).

Друга ракетка світу Швьонтек не виконала жодної подачі навиліт протягом матчу, припустилась сім подвійних помилок та реалізувала 6 з 16 брейк-пойнтів.

На рахунку Кіз 7 подач навиліт, вісім використаних брейк-пойнтів та 36 віннерів.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/2 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Медісон Кіз (США) – Іга Швьонтек (Польща) 2:1 (5:7, 6:1, 7:6(8))

Зазначимо, що у першому півфінальному поєдинку білоруска Сабалєнка здолала представницю Іспанії Паулу Бадосу.

Фінальний матч Australian Open заплановано на 25 січня.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Медісон Кіз у близькому матчі здолала українську тенісистку Еліну Світоліну.