Кіз у тай-брейку здолала Швьонтек на шляху до фіналу Australian Open
Американська тенісистка Медісон Кіз (14) здолала представницю Польщі Ігу Швьонтек (2) та вийшла у фінал Australian Open.
Матч тривав 2 години 37 хвилин та завершився із рахунком 2:1 (5:7, 6:1, 7:6(8)).
Друга ракетка світу Швьонтек не виконала жодної подачі навиліт протягом матчу, припустилась сім подвійних помилок та реалізувала 6 з 16 брейк-пойнтів.
На рахунку Кіз 7 подач навиліт, вісім використаних брейк-пойнтів та 36 віннерів.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/2 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
Медісон Кіз (США) – Іга Швьонтек (Польща) 2:1 (5:7, 6:1, 7:6(8))
Зазначимо, що у першому півфінальному поєдинку білоруска Сабалєнка здолала представницю Іспанії Паулу Бадосу.
Фінальний матч Australian Open заплановано на 25 січня.
Нагадаємо, на шляху до півфіналу Медісон Кіз у близькому матчі здолала українську тенісистку Еліну Світоліну.