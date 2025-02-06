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Чинна чемпіонка Australian Open через травму пропустить турніри у Досі та Дубаї

Станіслав Матусевич — 6 лютого 2025, 19:01
Медісон Кіз
Медісон Кіз
Getty images

Чинна чемпіонка Australian Open Медісон Кіз відмовилася від участі у зв'язці турнірів серії WTA 1000 у Досі та Дубаї через затяжну травму ноги, повідомляє офіційний сайт WTA. Таким чином, наступним турніром для американки має стати "тисячник" в Індіан-Веллсі, який стартує у США 5 березня.

Кіз, яка у січні в Мельбурні виграла свій перший титул на турнірах "Великого шолома", з тих пір не виходила на корт.

Нагадаємо, що у фіналі Australian Open-2025 Кіз перемогла першу ракетку світу, спортсменку, яка виступає під нейтральним прапором, Аріну Сабалєнку.

Медісон Кіз WTA 1000

Медісон Кіз

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