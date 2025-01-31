Ястремська вийшла у півфінал турніру WTA 500 в Лінці
Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) обіграла Марію Саккарі з Греції (31) в 1/4 фіналу на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:0. Українка двічі подала навиліт, допустила лише 1 подвійну помилку та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.
У першому сеті до рахунку 2:2 тенісистки стабільно брали чужі подачі. Після цього до рахунку 6:5 на користь Ястремської, попри велику кількість брейкпойнтів, використати їх не вдавалося. Даяна ж, заробивши на прийомі три сетболи, реалізувала останній з них.
У другому сеті боротьби вже не вийшло. Українка без особливого опору забрала 6 геймів поспіль, та впевнено довела гру до перемоги.
Зауважимо, що це була друга зустріч між тенісистками. У попередній грі, яка відбулася у березні 2024-го, перемогу здобула Саккарі.
Даяна Ястремська (Україна) – Марію Саккарі (Греція) 7:5, 6:0
У півфіналі українка зустрінеться з переможницею пари Клара Таусон (39, Данія) – Анна Блінкова (83,-)
Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, після чого розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1.
А ось інша українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на цьому турнірі у другому колі. Вона поступилась нейтральній Анні Блінковій.