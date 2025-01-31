Ястремська вийшла у півфінал турніру WTA 500 в Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) обіграла Марію Саккарі з Греції (31) в 1/4 фіналу на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:0. Українка двічі подала навиліт, допустила лише 1 подвійну помилку та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.

У першому сеті до рахунку 2:2 тенісистки стабільно брали чужі подачі. Після цього до рахунку 6:5 на користь Ястремської, попри велику кількість брейкпойнтів, використати їх не вдавалося. Даяна ж, заробивши на прийомі три сетболи, реалізувала останній з них.

У другому сеті боротьби вже не вийшло. Українка без особливого опору забрала 6 геймів поспіль, та впевнено довела гру до перемоги.

Зауважимо, що це була друга зустріч між тенісистками. У попередній грі, яка відбулася у березні 2024-го, перемогу здобула Саккарі.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Чвертьфінал, 31 січня

Даяна Ястремська (Україна) – Марію Саккарі (Греція) 7:5, 6:0

У півфіналі українка зустрінеться з переможницею пари Клара Таусон (39, Данія) – Анна Блінкова (83,-)

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, після чого розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1.

А ось інша українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на цьому турнірі у другому колі. Вона поступилась нейтральній Анні Блінковій.