Ястремська пробилася до фіналу турніру WTA 500 у Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) здолала представницю Данії Клару Таусон (39) у півфіналі турніру серії WTA 500 у австрійському Лінці.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Ястремська 6 раз подала навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та зробила 3 брейки. На рахунку Таусон по 5 ейсів та помилок на подачі. Данка жодного разу не зуміла взяти подачу українки, хоча мала для цього 9 спроб.

У першому сеті Даяна завдяки фірмовій атакуючій грі одразу повела 3:0, після чого спокійно довела партію до перемоги.

Далі було складніше. Таусон сама почала вдало контратакувати, до того ж, Ястремську почав турбувати поперек. Після п'ятого гейму другого сету українка навіть викликала на корт фізіотерапевта. Попри це, вже наступну подачу суперниці Даяна взяла й з величезними труднощами втримала свою. Завершити гру стало справою техніки.

Це була друга зустріч між тенісистками, в обох перемогу святкувала українка.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Півфінал, 1 лютого

Даяна Ястремська (Україна) – Клара Таусон (Данія) 6:1, 6:4

Ястремська вийшла у свій 7 фінал турнірів рівня WTA за кар'єру, на її рахунку 4 титули.

Суперницею Даяни у фіналі стане переможниця пари Кароліна Мухова (19, Чехія) – Єкатерина Александрова (30, –).

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, у другому розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1. Напередодні у півфіналі українка перемогла Марію Саккарі 7:5, 6:0.



