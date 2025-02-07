Українкам не позаздриш. Відбулося жеребкування престижного турніру у Досі

Чотири українські тенісистки зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025, який з 9 по 16 лютого пройде у столиці Катару Досі.

Марта Костюк (22) у першому колі зустрінеться з туркенею Зейнеп Сонмез (95). У випадку перемоги, у другому раунді на Марту чекатиме зустріч із третьою ракеткою світу, американкою Коко Гауфф.

Еліна Світоліна (23) розпочне змагання із матчу з Маркетою Вондроушовою (37, Чехія), володаркою титулу Вімблдону-2023. Переможниця цього протистояння зустрінеться з шостою сіяною, американкою Джессікою Пегулою.

Ангеліна Калініна (49) посперечається з Ребеккою Шрамковою (44, Словаччина). У наступному колі можлива зустріч або з однією з переможниць кваліфікації, або з Міррою Андрєєвою (15, -).

Даяна Ястремська (50) на старті поміряється силами з Пейтон Стернс (46, США). Якщо вдасться пройти до другого раунду, там українка зустрінеться з п'ятою ракеткою світу, казахстанською спортсменкою Єленою Рибакіною.

Нагадаємо, у кваліфікації турніру у Досі заявлена Юлія Стародубцева (109), яка у півфіналі зустрічається з німкенею Лаурою Зігемунд (80).