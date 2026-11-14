Юнацькі Олімпійські ігри-2026: історичне "золото" України, нові рекорди та повернення російського прапора

13 листопада 2026 року в Сенегалі завершилися IV літні Юнацькі Олімпійські ігри. Майже 2700 спортсменів віком від 14 до 17 років із різних куточків світу боролися за нагороди у 25 видах спорту.

Для України ці змагання запам'ятаються історичними перемогами, яскравими дебютами та надією на те, що нове покоління українського спорту має великий потенціал.

Виступ збірної України: дев'ять нагород і три історичні тріумфи

Українська команда завершила Юнацьку Олімпіаду на 11-й сходинці загального медального заліку. У доробку "синьо-жовтих" – три золоті, три срібні та три бронзові нагороди. Україну представляли 38 спортсменів – 11 юнаків і 27 дівчат, які змагалися у 14 видах спорту.

Головним відкриттям став дзюдоїст Хазар Гейдаров. Він здобув золото у ваговій категорії до 66 кг, принісши Україні першу нагороду на цих Іграх.

Ба більше, це перше в історії українського дзюдо золото Юнацької Олімпіади. Символічно, що саме Хазар був прапороносцем нашої команди на церемонії відкриття.

Ще одну золоту сторінку написала легкоатлетка Міланія Кохан. Українка тріумфувала у метанні молота з результатом 71,27 метра, встановивши особистий рекорд.

Цікаво, що вона продовжила сімейну спортивну традицію: її брат Михайло Кохан також ставав чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор – у 2018 році в Буенос-Айресі.

Третє золото здобула дівоча збірна України з футзалу. У фіналі наші спортсменки зустрілися з Венесуелою та вирвали перемогу з рахунком 4:3 у додатковий час. Маргарита Ручка оформила дубль, ще по голу додали Єва Щавінська та Аделіна Власенко.

Це перша участь української команди у футзальному турнірі Юнацьких Олімпійських ігор і відразу чемпіонський результат.

Срібними призерами стали шпажистка Аліна Дмитрук, яка поступилася у фіналі угорці Лотті Хорват (12:15), легкоатлет Віталій Тарасюк та 14-річна брейкерка Ніколь Джурик, відома під псевдонімом Nika Star.

Для останньої це особливо знакова нагорода – перше українське срібло в історії Юнацької Олімпіади у брейкінгу.

Ще три "бронзи" до скарбнички команди додали легкоатлетка Дарина Козка, борець пляжного стилю Микита Кузьменко та боксерка Євангеліна Петрук, яка виступала у ваговій категорії до 57 кг.

Таким чином, Україна не потрапила до першої десятки, але дев'ять нагород і три золоті медалі стали вагомим результатом для молодої команди. Особливо важливо, що одразу в кількох дисциплінах українці здобули нагороди, які раніше нашій країні не підкорювалися.

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Медальний залік

Загальний медальний залік очолив Китай із 18 золотими нагородами та 33 медалями загалом. Друге місце посіла Японія, третє – Росія.

9 нагород – найгірший показник в історії збірної України. Щоправда, не будемо забувати, що українські діти останніми роками проходять підготовку в умовах великої війни, перебуваючи під тиском повітряних тривог і ракетних обстрілів.

Найкращий результат юні українські атлети показали ще в 2010-му. На ЮОІ в Сінгапурі вдалося взяти аж 33 медалі різного ґатунку.

Цікаві факти та рекорди ЮОІ-2026

Дакар увійшов в історію як перше африканське місто, що прийняло олімпійські змагання. Ігри тривали з 31 жовтня до 13 листопада, а спортивні майданчики розташувалися одразу у трьох містах – Дакарі, Діамніадіо та Салі.

У змаганнях взяли участь майже 2700 спортсменів віком 14–17 років. Серед особливостей програми – дебюти пляжної боротьби, бейсболу та ушу. Вперше на Юнацьких Олімпійських іграх виступила й команда біженців – шість спортсменів, які представляли три види спорту.

На легкоатлетичній арені також не обійшлося без історичних результатів. Представниця Домініканської Республіки Патрісія Сіне встановила рекорд Юнацьких Олімпійських ігор у бігу на 200 метрів – 23,35 секунди.

🥇🇩🇴 ¡ORO PARA PATRICIA SINE EN DAKAR 2026! 🔥 La dominicana conquista el oro en los 200 metros planos con tiempo de 23.35 segundos, sumando una segunda medalla para el país en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. ¡Patricia sigue haciendo historia! 🇩🇴❤️ https://t.co/zCFD2Vw8vk — Comité Olímpico Dominicano (@COLIMDO) November 10, 2026

Представники Зімбабве вперше здобули золото ЮОІ у чоловічому бігу на 200 метрів, а Парагвай отримав перше олімпійське золото завдяки метальнику списа Марко Каетлеру (73,49 м).

Straight into the history books! 🥇🇵🇾 Achieving a personal best of 73.49m in the men's javelin throw final, Marko Kaethler secures Paraguay's first-ever Olympic gold medal! #YouthOlympics #Dakar2026 https://t.co/qx6Gclm7Ku — The Olympic Games™ (@Olympics) November 10, 2026

Не обійшлося і без скандалу: російський прапор знову на олімпійській арені

Найбільш резонансною темою Ігор стало повернення російських спортсменів до виступів під національним прапором. У Дакарі змагалися 13 представників Росії у дев'яти видах спорту.

Ба більше, під час церемонії нагородження плавчині Серафімі Фокіної лунав російський гімн, а сама спортсменка співала його на п'єдесталі. Це стало першим подібним випадком на олімпійських змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рішення допустити юних росіян без обмежень викликало неоднозначну реакцію. Cпортивні федерації окремих європейських країн продовжували виступати проти участі росіян, але, на жаль, цій події запобігти не вдалося.

Фактично Дакар став своєрідним тестом для МОК перед можливим повноцінним поверненням Росії у великий спорт.

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Коли наступні літні Юнацькі Олімпійські ігри?

Поки що невідомо. Після завершення змагань у Дакарі майбутнє літніх Юнацьких Олімпійських ігор залишається невизначеним. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наразі не затвердив наступного господаря та календар проведення турніру.

У травні 2026 року МОК офіційно призупинив процес вибору господаря літньої Юнацької Олімпіади-2030. Причина – необхідність переосмислити саму концепцію змагань і визначити їхню роль у розвитку молодого покоління спортсменів.

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Президентка МОК Кірсті Ковентрі пояснила, що організація хоче сформувати цілісну молодіжну спортивну стратегію, а не просто механічно продовжувати проведення турніру кожні чотири роки.

Додатково аналізуватимуть досвід Дакара, витрати на організацію та те, наскільки Юнацькі Олімпійські ігри допомагають спортсменам перейти на дорослий олімпійський рівень.

Станом на листопад 2026 року конкретних термінів відновлення процесу немає. Отже, чи побачимо ми наступну літню Юнацьку Олімпіаду у 2030 році – поки відкрите питання.