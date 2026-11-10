Козка здобула для України п'яту медаль на юнацьких Олімпійських іграх-2026

Українська легкоатлетка Дарина Козка виборола "бронзу" на юнацьких Олімпійських іграх-2026, які тривають у сенегальському Дакарі.

Уродженка Славути фінішувала п'ятою на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби. Дві суперниці, які подолали шлях швидше, отримали штрафи, завдяки чому 16-річна спортсменка піднялась на третє місце.

Дарина виступила з особистим рекордом – 23:58,96. Чемпіонкою стала представниця Китаю.

Результати спортивної ходьби на 5000 м:

Ван Яру (Китай) – 22:58,33 хв Юсте Андріяускайте (Литва) – 23:55,00 Дарина Козка (Україна) – 23:58,96

Зазначимо, що в чоловічих змаганнях Україна також виборола нагороду. Віталій Тарасюк став срібним призером, здобувши для нашої країни четверту медаль на ЮОІ-2026.

Раніше Хазар Гейдаров виграв "золото" у дзюдо, Аліна Дмитрук виборола "срібло" у фехтуванні, а Микита Кузьменко "бронзу" у пляжній боротьбі.