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Тарасюк здобув "срібло" у спортивній ходьбі на юнацьких Олімпійських іграх-2026

Олександр Булава — 10 листопада 2026, 18:46
Тарасюк здобув срібло у спортивній ходьбі на юнацьких Олімпійських іграх-2026
Віталій Тарасюк

Український легкоатлет Віталій Тарасюк виборов "срібло" на юнацьких Олімпійських іграх-2026, які тривають у сенегальському Дакарі.

На дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби він фінішував другим із результатом 20:55.54 хвилини, поступившись лише іспанцю Габріелю Гонсалесу.

Результати спортивної ходьби на 5000 м:

  1. Габріель Гонсалес (Іспанія) – 20:41.36 хв.
  2. Віталій Тарасюк (Україна) – 20:55.54 хв.
  3. Футо Абе (Японія) – 21:09.22 хв.

Зазначимо, що 16-річний спортсмен є вихованцем Старокостянтинівської ДЮСШ. У своїй віковій категорії він ставав чемпіоном України зі спортивної ходьби на 3000 метрів та виборював "бронзу" Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Також легкоатлет представляв Україну на світовій першості U20 в Юджині (30-те місце) й фінішував шостим на континентальному турнірі U18.

Ця нагорода стала четвертою для української збірної на цих Іграх. Раніше Хазар Гейдаров здобув "золото" у дзюдо, Аліна Дмитрук виборола "срібло" у фехтуванні, а Микита Кузьменко "бронзу" у пляжній боротьбі.

Легка атлетика ходьба

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