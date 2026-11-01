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Гейдаров приніс Україні перше "золото" Юнацької Олімпіади

Олексій Мурзак — 1 листопада 2026, 19:34
Гейдаров приніс Україні перше золото Юнацької Олімпіади
Хазар Гейдаров
НОК України

Українець Хазар Гейдаров став переможцем змагань з дзюдо у ваговій категорії до 66 кг на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі.

У фіналі він переміг канадця Анеса Маті, здобувши першу золоту медаль для України на цих змаганнях.

На шляху до фіналу Гейдаров переміг сенегальця Матара Діопа та угорця Німрода Мілднера.

Пізніше він також прокоментував свою перемогу.

"Я відчуваю дуже сильну підтримку зі сторони моїх друзів, партнерів, усіх представників України, які знаходяться тут. Та це не передати словами, справді.

Я був готовий до цієї зустрічі: фізично, технічно, і у фіналі грамотно. Я зробив сутичку, переміг за шидо, робив багато атак, щоб перемогти. Я присвячую цю золоту медаль нашому українському народу. Я присвячую всім, хто сьогодні був за мене: моїй сім'ї, моїм близьким, хто вболівав за мене та не вболівав, тому що без них цієї медалі не було б", – зазначив Гейдаров.

Напередодні збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті Європи-2026 U-23 з дзюдо, який проходить в Італії.

Раніше українець Антон Савицький здобув бронзову медаль Grand Slam Abu-Dhabi 2026 в категорії до 100 кг.

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