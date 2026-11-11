Петрук здобула історичну медаль для України на юнацьких ОІ-2026

Євангеліна Петрук здобула "бронзу" на юнацьких Олімпійських іграх-2026 у змаганнях з боксу у ваговій категорії до 57 кг.

У чвертьфіналі Петрук роздільним рішенням суддів перемогла представницю Алжиру Бесмі Бахрі – 3:2. У боротьбі за фінал українка зустрілася із представницею Казахстану Акнур Турсингалі.

За підсумками двох перших раундів судді віддали перевагу суперниці Петрук (4:1). У третьому наша спортсменка опинилась у нокдауні, після чого рефері зафіксували перемогу Турсингалі.

Тож, Євангеліна Петрук завершила виступи на юнацькій Олімпіаді-2026 із "бронзою". Вона стала єдиною медалісткою України в боксі на цьому турнірі.

Зазначимо, що наша країна протягом своєї історії ще жодного разу не здобувала нагород зі змагань у дівочому боксі на юнацьких Олімпіадах. Загалом ця медаль стала вже сьомою на турнірі для України.

"Золото" здобули Хазар Гейдаров у дзюдо та Міланія Кохан у метанні молота.

Аліна Дмитрук виборола "срібло" у фехтуванні, а Віталій Тарасюк – у спортивній ходьбі. Микита Кузьменко та Дарина Козка стали бронзовими призерами у пляжній боротьбі та спортивній ходьбі відповідно.