Дівоча збірна України перемогла Венесуелу у фіналі Юнацьких Олімпійських ігор-2026

Дівоча збірна України здобула перемогу над Венесуелою у фіналі Юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі.

Зустріч завершилась з рахунком 4:3.

Перша половина зустрічі завершилася внічию. Українську команду вперед вивела Маргарита Ручка, яка першою опинилася на добиванні після удару Валерії Юхновець. Суперниці відновили рівновагу після помилки Аліни Гордієнко: венесуелки перехопили м'яч поблизу воріт збірної України, що дозволило їм вийти віч-на-віч із Кірою Гуленко.

Уже на сьомій секунді другої половини Ручка оформила дубль, у дотик переправивши м'яч у ворота після філігранної передачі Шевчук. Однак у середині тайму збірна Венесуели знову відновила рівновагу.

Наприкінці тайму Україну вперед вивела Єва Щавінська, яка завершила рейд зі своєї половини поля влучним ударом у кут воріт. Однак суперниці знову відповіли голом, зрівнявши рахунок за 20 секунд до завершення основного часу та перевівши матч в овертайм.

На початку додаткового часу Запорожець протягнула м'яч флангом і виконала простріл на Ангеліну Власенко. Та опинилася перед порожніми воротами й без перешкод переправила м'яч у сітку.

Зазначимо, що для української збірної це був дебютний виступ на Юнацькій Олімпіаді. До цього "синьо-жовтим" не вдавалося пройти кваліфікацію на змагання з моменту дебюту футзалу на Іграх у 2018 році.

Юнацькі Олімпійські ігри-2026

Фінал, 11 листопада

Україна – Венесуела 4:3 (1:1)

Україна: Аделіна Власенко, Аліна Гордієнко, Кіра Гуленко, Евеліна Завгородня, Ангеліна Запорожець, Маргарита Ручка, Поліна Серих, Оксана Шевчук, Єва Щавінська, Валерія Юхновець.

Нагадаємо, у чвертьфіналі українки розгромила Сенегал, а на шляху в фінал переграли збірну Італії.

Раніше "золото" здобули Хазар Гейдаров у дзюдо та Міланія Кохан у метанні молота.

Аліна Дмитрук виборола "срібло" у фехтуванні, Євангеліна Петрук у боксі, а Віталій Тарасюк – у спортивній ходьбі. Микита Кузьменко та Дарина Козка стали бронзовими призерами у пляжній боротьбі та спортивній ходьбі відповідно.