Повторила успіх брата: Кохан здобула золото юнацької Олімпіади-2026 у метанні молота

17-річна українська легкоатлетка Міланія Кохан виборола золоту медаль юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі, перемігши в змаганнях із метання молота.

Міланія захопила лідерство вже після першої спроби, метнувши молот на 70,71 м. Після невдалого другого кидка українка показала 69,70 м у третьому та 70,55 м у четвертому. У п'ятій спробі Кохан вдруге оновила особистий рекорд – 71,27 м. Завершила змагання результатом 66,96 м.

Таким чином, Міланія повторила досягнення свого старшого брата Михайла Кохана, який здобув золоту медаль юнацької Олімпіади-2018. Загалом це вже четвертий титул України на цих змаганнях у метанні молота серед дівчат та хлопців.

Результати метання молота:

Міланія Кохан (Україна) – 71.27 м (особистий рекорд). Ян Сін'юе (Китай) – 65.96 м Алісон Айлін Салінас Еспіно (Мексика) – 61.52 м

Зазначимо, що Міланія дебютувала на міжнародному рівні у складі збірної України в липні 2026 року на чемпіонаті Європи U18 в італійському Рієті. Там вона також здобула золоту медаль із результатом 70,19 метра. Цей показник став найкращим у Європі та четвертим у світі серед спортсменок її вікової категорії.

Напередодні Віталій Тарасюк здобув "срібло" у спортивній ходьбі. Ця нагорода стала четвертою для української збірної на цих Іграх. Раніше Хазар Гейдаров здобув "золото" у дзюдо, Аліна Дмитрук виборола "срібло" у фехтуванні, а Микита Кузьменко "бронзу" у пляжній боротьбі.