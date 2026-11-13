Ніколь "NikaStar" Джурик завоювала "срібло" юнацьких Олімпійських ігор-2026 у брейкінгу

Ніколь "NikaStar" Джурик стала срібною призеркою юнацьких Олімпійських ігор-2026 у брейкінгу.

У фіналі українка програла два із трьох раундів японці "Ніyo" (7:20).

"Бронзу" у брейкінгу завоювала "Mini Ali", яка у зустрічі за третє місце з рахунком 3:0 (25:2) перемогла марокканку "Nawel".

На шляху до фінального протистояння Джурик розгромно вибила "Nika Star" з Малайзії (перемога в усіх трьох раундах – 25:2), а у півфіналі здолала іспанську суперницю "Mini Ali", вигравши два із трьох раундів.

Це "срібло" стало останньою нагородою для української збірної на ЮОІ-2026. Тепер у скарбничці нашої команди 9 медалей (3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові).

Нагадаємо, що 13 листопада відбудеться церемонія закриття юнацької Олімпіади-2026 у сенегальському Діамніадіо. Прапор України буде нести капітанка дівочої збірної з футзалу Оксана Шевчук, яка разом із командою здобула "золото" ЮОІ-2026.