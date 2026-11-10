Дмитрук здобула "срібло" юнацьких Олімпійських ігор

Українська шпажистка Аліна Дмитрук стала срібною призеркою юнацьких Олімпійських ігор-2026, що тривають у сенегальському Дакарі.

17-річна львів'янка завершила груповий етап без жодної поразки, вигравши усі шість боїв у своїй групі. Після цього Аліна очолила посів та отримала шанс стартувати одразу з 1/4 фіналу.

Там вона здолала Газаль Мадані з Ірану, а у півфіналі перемогла представницю Оману Аль Шарджидж Ана. Завдяки цьому українка гарантувала собі медаль.

У фіналі Дмитрук зустрілась з угоркою Лотті Хорват, яка є призеркою цьогорічного "сателіта" в Барселоні. Суперниці видали дуже рівне протистояння, в якому львів'янка поступилась із рахунком 12:15.

Вона стала другою українською призеркою юнацьких ОІ у фехтуванні. "Золото" у 2018 році також здобувала Катерина Чорній.

Нагадаємо, що напередодні пляжний борець Микита Кузьменко виборов для України другу медаль на юнацьких Олімпійських іграх. Уродженець Полтавщини став бронзовим призером турніру.