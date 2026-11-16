Йокозуна роздає "золоті зірки", Аонішікі шукає себе: підсумки першої половини Kyushu Basho

У Фукуоці завершився перший тиждень Kyushu Basho – останнього турніру року, і для українських сумоїстів він складається значно важче, ніж літній башо у Нагої.

Данило Аонішікі Явгусишин після восьми днів має рівний баланс 4-4, а Сергій Шіші Соколовський досі не здобув жодної перемоги і вже гарантував собі маке-коші.

Тепер поговоримо про проблеми українців, чотири кінбоші Хошорю та несподіване повернення Вакатакакаге.

Аонішікі: здоровʼя – краще, але без колишньої впевненості

Кюшу – особливий турнір для Данила. Саме тут у листопаді 2025 року він виграв своє перше юшо, перемігши Хошорю в додатковому поєдинку. Цьогоріч він приїхав до Фукуоки вже з трьома Кубками Імператора: у Нагої, попри травми обох ніг, взяв третій з результатом 12-3 і повернув собі ранг озекі, а на Акі дійшов до вирішального бою останнього дня з Оносато й завершив турнір з 11-4.

Після вересневого башо Данило майже не проводив тренувальних поєдинків, давши час ногам відновитися. Перед Кюшу новини були обнадійливими: лівий гомілковостоп, який він пошкодив ще перед травневим турніром, і великий палець лівої ноги, травмований у Нагої, помітно покращилися.

Сам Аонішікі казав, що виходить на турнір без зайвих хвилювань. Утім, його майстер Аджіґава зізнавався, що досі стежить за місцем біля основи пальця – саме воно викликало найбільше питань.

Старт вийшов нерівним. Уже в перший день Явгусишин поступився Асаноямі, а згодом програв ще двом маеґашірам з верхньої частини банзуке – Фуджірьозі та Фуджісеюну. На восьмий день додалася поразка від секіваке Фуджінокави.

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Водночас були й світлі моменти. Найважливішою виглядає перемога над Йошинофуджі на другий день: раніше цей суперник буквально домінував у їхніх особистих зустрічах (5:1), а на Кюшу саме він став головним "кілером" фаворитів. Але проти українця не впорався.

Кадобан Данилу не загрожує – після 11 перемог в Акі ранг озекі в безпеці. Але для качі-коші потрібно здобути ще чотири перемоги в семи поєдинках, а в другому тижні на нього чекає вся верхівка: йокозуни, інші озекі та лідери турніру. Про боротьбу за юшо, найімовірніше, вже не йдеться, адже в групі лідерів борці лише з однією поразкою.

Шіші: 0-8 і боротьба за місце в макуучі

Ще кілька місяців тому історія Сергія Соколовського звучала зовсім інакше. У Нагої, стартуючи з позиції М14, він виграв шість поєдинків поспіль, довго тримався серед лідерів і завершив турнір із результатом 10-5. Під час Акі Башо Шіші набрав 7-8 на найвищому ранзі в кар'єрі й на Кюшу вийшов з позиції М10.

Цього разу перемоги так і не прийшли. Вперше в кар'єрі Сергій розпочав турнір із восьми поразок поспіль, а отже, маке-коші вже гарантоване. Особливо прикро виглядає перший день: Асакорю, який після семи днів мав лише одну перемогу, здобув її саме над українцем.

"Не зміг дістатися до його маваші. Із завтрашнього дня й далі продовжуватиму викладатися на повну", – сказав Шіші після восьмої поразки.

Тепер на кону вже не баланс, а місце в елітному дивізіоні. Якщо серія триватиме, з десятої позиції цілком реальне падіння до джурьо, тож кожна перемога в другому тижні для Сергія буквально на вагу золота.

Згадаймо, що після травневого турніру Сергію видалили 5-6 сантиметрів деформованої кістки в лівому плечі, а влітку він ще й пропустив тур Японією через пошкодження ротаторної манжети того самого плеча.

Після операції Шіші згадував, що постійно відчуває цей стан. Чи пов'язані нинішні поразки з плечем, поки невідомо.

Хошорю: повернення з чотирма кінбоші

Монгольський йокозуна приїхав на Кюшу після трьох пропущених турнірів і липневої операції на правому коліні. Ще у вересні його майстер Тацунамі визнавав, що в разі чергової невдачі може постати питання про завершення кар'єри.

Початок здавався обнадійливим: дві перемоги, над Чураноумі та Асаноямою. Але далі почалася серія, якої від йокозуни не очікував ніхто. На третій день Хошорю поступився Фуджірьозі, на четвертий – Урі, а на п'ятий – Фуджісеюну.

Три кінбоші (поразка йокозуни від сумоїста з рангом маґеашира) поспіль – ситуація для йокозуни майже критична. На Kyushu Basho 2018 року в схожих обставинах опинився Кісеносато: він так само віддав три кінбоші поспіль і після цього знявся з турніру. Хошорю обрав інший шлях – вирішив продовжувати і сам попросив свого майстра дати йому таку можливість.

На шостий день його знову чекав маеґашіра – Такаясу, і поразка означала б четверте кінбоші поспіль. Хошорю виграв, а наступного дня переміг ще й Йошінофуджі. Здавалося, що криза позаду.

Однак на восьмий день він поступився Хакунофуджі, хоча раніше вигравав у нього чотири з шести зустрічей. Це вже четверте кінбоші за турнір: Хошорю став 20-м йокозуною в історії, який віддав щонайменше чотири "золоті зірки" за один башо, і першим після Оносато в Нагої 2025 року. Баланс – 4-4, а з арени він пішов, не сказавши журналістам жодного слова.

Попри все, у сумо-спільноті Хошорю радять не зніматися. Голова суддівського департаменту Кокононое (колишній озекі Чіотайкай) зазначив, що коліно, схоже, не болить: "Думаю, йому краще продовжувати, а не зніматися. Якщо зосередиться на тому, що може зробити, то зможе підлаштуватися навіть не в найкращій формі. Хтозна, може, він ще виграє всі поєдинки, що залишилися".

Повтори ж боїв показують іншу ситуацію - Хошорю за всяку ціну уникає тиску на праве коліно, та відверто провалює оборону, якщо втрачає свою стійку.

Голова Японської асоціації сумо Хаккаку наголосив, що Хошорю зараз важливо зберігати настрій претендента, адже легких суперників у нього немає.

Але розклад другого тижня жорсткий: уже на дев'ятий день – лідер турніру Атаміфуджі, далі озекі, секіваке та Оносато. Звання йокозуни довічне, тож понизити Хошорю не можуть. Та за понад десять турнірів у найвищому ранзі він досі не виграв жодного Кубка Імператора, і кожен такий башо наближає момент, коли Рада у справах йокозун може висловити офіційне попередження.

Оносато: одна поразка й сім перемог поспіль

На тлі проблем Хошорю другий йокозуна виглядає справжнім фаворитом. Після вересневого юшо (12-3) Оносато програв на Кюшу лише в перший день – Йошінофуджі, а потім видав сім перемог поспіль.

Найпоказовіше те, що ті самі маеґашіра, які відібрали очки в Хошорю та Аонішікі, – Фуджірьоґа, Фуджісеюн, Ура та Хакунофуджі – проти Оносато не впоралися. Хаккаку теж відзначив, що пройти першу половину лише з однією поразкою – гідний результат і що Оносато, найімовірніше, буде в центрі боротьби за титул.

Гонка за юшо

Після восьми днів по одній поразці мають п'ятеро:

Кірішіма, який після Нагої (12-3) так і не отримав підвищення, а в Акі набрав лише 8–7, знову повернувся до боротьби. На восьмий день він виграв очну дуель озекі в Котозакури. За словами Хаккаку, Кірішіма виграє ті поєдинки, які повинен вигравати, і його сумо стабільне.

Секіваке Атаміфуджі теж у лідерах: у Нагої він мав 12-3 і канто-шо (нагорода за бойовий дух), а успішний турнір тут може відкрити для нього розмову про підвищення.

Вакатакакаге: від секіваке до джурьо – і 8-0

Найтихіша, але, можливо, найкраща історія тижня відбувається в другому дивізіоні. Ще у травні Вакатакакаге піднімав Кубок Імператора, вигравши турнір з позиції комусубі з результатом 12-3.

Однак через компартмент-синдром йому знадобилася операція, і він пропустив і турнір у Нагої, і токійський Акі. Через два пропущені турніри недавній чемпіон опустився аж до джурьо.

Він планував пропустити й Кюшу, але буквально за кілька днів до старту вирішив виступати. Ціна цього рішення була високою: ще один пропущений турнір відправив би його до макушіти – третього дивізіону, де борці вже не отримують зарплати.

Натомість ситуація змінилася надзвичайно швидко. Після восьми днів у нього 8-0 і вже гарантоване качі-коші. Без поразок у джурьо, крім нього, лише Тамашохо.

Якщо Вакатакакаге продовжить боротися в такому темпі, він, найімовірніше, вже в січні повернеться до макуучі – замість падіння в неоплачуваний дивізіон.

Йошинофуджі – головний "кілер" тижня

Окремо варто згадати комусубі Йошинофуджі. За перший тиждень він переміг йокозуну Оносато та двох озекі – Кірішіму та Котозакуру. Саме його перемоги, по суті, визначили нинішню групу лідерів.

Але проти Аонішікі, якого раніше обігрував 5:1, цього разу не встояв. Через нестабільність у нього поки що лише 4-4 – і це та сама історія, яку ми вже бачили в Нагої.

Все вирішиться на другому тижні

Kyushu Basho триватиме до наступної неділі, 22 листопада, і саме другий тиждень визначить переможця. Поєдинки між озекі та йокозунами традиційно ставлять ближче до завершення турніру, тож найцікавіші сутички ще попереду.

Лідерам – Оносато, Кірішімі та Атаміфуджі – доведеться доводити своє право на Кубок Імператора в очних зустрічах, Хошорю – показати, що він досі здатен боротися на рівні йокозуни, а Аонішікі – за сім днів зібрати перемоги для качі-коші проти найсильніших суперників турніру. Для Шіші ж кожен наступний день стане боротьбою за місце в макуучі.