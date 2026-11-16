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Йокозуна роздає "золоті зірки", Аонішікі шукає себе: підсумки першої половини Kyushu Basho

Артем Чебан — 16 листопада 2026, 09:00
nikkansports.com
Йокозуна роздає золоті зірки, Аонішікі шукає себе: підсумки першої половини Kyushu Basho

У Фукуоці завершився перший тиждень Kyushu Basho – останнього турніру року, і для українських сумоїстів він складається значно важче, ніж літній башо у Нагої.

Данило Аонішікі Явгусишин після восьми днів має рівний баланс 4-4, а Сергій Шіші Соколовський досі не здобув жодної перемоги і вже гарантував собі маке-коші.

Тепер поговоримо про проблеми українців, чотири кінбоші Хошорю та несподіване повернення Вакатакакаге.

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Аонішікі: здоровʼя – краще, але без колишньої впевненості

Кюшу – особливий турнір для Данила. Саме тут у листопаді 2025 року він виграв своє перше юшо, перемігши Хошорю в додатковому поєдинку. Цьогоріч він приїхав до Фукуоки вже з трьома Кубками Імператора: у Нагої, попри травми обох ніг, взяв третій з результатом 12-3 і повернув собі ранг озекі, а на Акі дійшов до вирішального бою останнього дня з Оносато й завершив турнір з 11-4.

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Після вересневого башо Данило майже не проводив тренувальних поєдинків, давши час ногам відновитися. Перед Кюшу новини були обнадійливими: лівий гомілковостоп, який він пошкодив ще перед травневим турніром, і великий палець лівої ноги, травмований у Нагої, помітно покращилися.

Сам Аонішікі казав, що виходить на турнір без зайвих хвилювань. Утім, його майстер Аджіґава зізнавався, що досі стежить за місцем біля основи пальця – саме воно викликало найбільше питань.

Старт вийшов нерівним. Уже в перший день Явгусишин поступився Асаноямі, а згодом програв ще двом маеґашірам з верхньої частини банзуке – Фуджірьозі та Фуджісеюну. На восьмий день додалася поразка від секіваке Фуджінокави.

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Водночас були й світлі моменти. Найважливішою виглядає перемога над Йошинофуджі на другий день: раніше цей суперник буквально домінував у їхніх особистих зустрічах (5:1), а на Кюшу саме він став головним "кілером" фаворитів. Але проти українця не впорався.

Кадобан Данилу не загрожує – після 11 перемог в Акі ранг озекі в безпеці. Але для качі-коші потрібно здобути ще чотири перемоги в семи поєдинках, а в другому тижні на нього чекає вся верхівка: йокозуни, інші озекі та лідери турніру. Про боротьбу за юшо, найімовірніше, вже не йдеться, адже в групі лідерів борці лише з однією поразкою.

Шіші: 0-8 і боротьба за місце в макуучі

Ще кілька місяців тому історія Сергія Соколовського звучала зовсім інакше. У Нагої, стартуючи з позиції М14, він виграв шість поєдинків поспіль, довго тримався серед лідерів і завершив турнір із результатом 10-5. Під час Акі Башо Шіші набрав 7-8 на найвищому ранзі в кар'єрі й на Кюшу вийшов з позиції М10.

Цього разу перемоги так і не прийшли. Вперше в кар'єрі Сергій розпочав турнір із восьми поразок поспіль, а отже, маке-коші вже гарантоване. Особливо прикро виглядає перший день: Асакорю, який після семи днів мав лише одну перемогу, здобув її саме над українцем.

"Не зміг дістатися до його маваші. Із завтрашнього дня й далі продовжуватиму викладатися на повну", – сказав Шіші після восьмої поразки.

Тепер на кону вже не баланс, а місце в елітному дивізіоні. Якщо серія триватиме, з десятої позиції цілком реальне падіння до джурьо, тож кожна перемога в другому тижні для Сергія буквально на вагу золота.

Згадаймо, що після травневого турніру Сергію видалили 5-6 сантиметрів деформованої кістки в лівому плечі, а влітку він ще й пропустив тур Японією через пошкодження ротаторної манжети того самого плеча.

Після операції Шіші згадував, що постійно відчуває цей стан. Чи пов'язані нинішні поразки з плечем, поки невідомо.

Хошорю: повернення з чотирма кінбоші

Монгольський йокозуна приїхав на Кюшу після трьох пропущених турнірів і липневої операції на правому коліні. Ще у вересні його майстер Тацунамі визнавав, що в разі чергової невдачі може постати питання про завершення кар'єри.

Початок здавався обнадійливим: дві перемоги, над Чураноумі та Асаноямою. Але далі почалася серія, якої від йокозуни не очікував ніхто. На третій день Хошорю поступився Фуджірьозі, на четвертий – Урі, а на п'ятий – Фуджісеюну.

Три кінбоші (поразка йокозуни від сумоїста з рангом маґеашира) поспіль – ситуація для йокозуни майже критична. На Kyushu Basho 2018 року в схожих обставинах опинився Кісеносато: він так само віддав три кінбоші поспіль і після цього знявся з турніру. Хошорю обрав інший шлях – вирішив продовжувати і сам попросив свого майстра дати йому таку можливість.

На шостий день його знову чекав маеґашіра – Такаясу, і поразка означала б четверте кінбоші поспіль. Хошорю виграв, а наступного дня переміг ще й Йошінофуджі. Здавалося, що криза позаду.

Однак на восьмий день він поступився Хакунофуджі, хоча раніше вигравав у нього чотири з шести зустрічей. Це вже четверте кінбоші за турнір: Хошорю став 20-м йокозуною в історії, який віддав щонайменше чотири "золоті зірки" за один башо, і першим після Оносато в Нагої 2025 року. Баланс – 4-4, а з арени він пішов, не сказавши журналістам жодного слова.

Попри все, у сумо-спільноті Хошорю радять не зніматися. Голова суддівського департаменту Кокононое (колишній озекі Чіотайкай) зазначив, що коліно, схоже, не болить: "Думаю, йому краще продовжувати, а не зніматися. Якщо зосередиться на тому, що може зробити, то зможе підлаштуватися навіть не в найкращій формі. Хтозна, може, він ще виграє всі поєдинки, що залишилися".

Повтори ж боїв показують іншу ситуацію - Хошорю за всяку ціну уникає тиску на праве коліно, та відверто провалює оборону, якщо втрачає свою стійку.

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Голова Японської асоціації сумо Хаккаку наголосив, що Хошорю зараз важливо зберігати настрій претендента, адже легких суперників у нього немає.

Але розклад другого тижня жорсткий: уже на дев'ятий день – лідер турніру Атаміфуджі, далі озекі, секіваке та Оносато. Звання йокозуни довічне, тож понизити Хошорю не можуть. Та за понад десять турнірів у найвищому ранзі він досі не виграв жодного Кубка Імператора, і кожен такий башо наближає момент, коли Рада у справах йокозун може висловити офіційне попередження.

Оносато: одна поразка й сім перемог поспіль

На тлі проблем Хошорю другий йокозуна виглядає справжнім фаворитом. Після вересневого юшо (12-3) Оносато програв на Кюшу лише в перший день – Йошінофуджі, а потім видав сім перемог поспіль.

Найпоказовіше те, що ті самі маеґашіра, які відібрали очки в Хошорю та Аонішікі, – Фуджірьоґа, Фуджісеюн, Ура та Хакунофуджі – проти Оносато не впоралися. Хаккаку теж відзначив, що пройти першу половину лише з однією поразкою – гідний результат і що Оносато, найімовірніше, буде в центрі боротьби за титул.

Гонка за юшо

Після восьми днів по одній поразці мають п'ятеро:

Кірішіма, який після Нагої (12-3) так і не отримав підвищення, а в Акі набрав лише 8–7, знову повернувся до боротьби. На восьмий день він виграв очну дуель озекі в Котозакури. За словами Хаккаку, Кірішіма виграє ті поєдинки, які повинен вигравати, і його сумо стабільне.

Секіваке Атаміфуджі теж у лідерах: у Нагої він мав 12-3 і канто-шо (нагорода за бойовий дух), а успішний турнір тут може відкрити для нього розмову про підвищення.

Вакатакакаге: від секіваке до джурьо – і 8-0

Найтихіша, але, можливо, найкраща історія тижня відбувається в другому дивізіоні. Ще у травні Вакатакакаге піднімав Кубок Імператора, вигравши турнір з позиції комусубі з результатом 12-3.

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Однак через компартмент-синдром йому знадобилася операція, і він пропустив і турнір у Нагої, і токійський Акі. Через два пропущені турніри недавній чемпіон опустився аж до джурьо.

Він планував пропустити й Кюшу, але буквально за кілька днів до старту вирішив виступати. Ціна цього рішення була високою: ще один пропущений турнір відправив би його до макушіти – третього дивізіону, де борці вже не отримують зарплати.

Натомість ситуація змінилася надзвичайно швидко. Після восьми днів у нього 8-0 і вже гарантоване качі-коші. Без поразок у джурьо, крім нього, лише Тамашохо.

Якщо Вакатакакаге продовжить боротися в такому темпі, він, найімовірніше, вже в січні повернеться до макуучі – замість падіння в неоплачуваний дивізіон.

Йошинофуджі – головний "кілер" тижня

Окремо варто згадати комусубі Йошинофуджі. За перший тиждень він переміг йокозуну Оносато та двох озекі – Кірішіму та Котозакуру. Саме його перемоги, по суті, визначили нинішню групу лідерів.

Але проти Аонішікі, якого раніше обігрував 5:1, цього разу не встояв. Через нестабільність у нього поки що лише 4-4 – і це та сама історія, яку ми вже бачили в Нагої.

Все вирішиться на другому тижні

Kyushu Basho триватиме до наступної неділі, 22 листопада, і саме другий тиждень визначить переможця. Поєдинки між озекі та йокозунами традиційно ставлять ближче до завершення турніру, тож найцікавіші сутички ще попереду.

Лідерам – Оносато, Кірішімі та Атаміфуджі – доведеться доводити своє право на Кубок Імператора в очних зустрічах, Хошорю – показати, що він досі здатен боротися на рівні йокозуни, а Аонішікі – за сім днів зібрати перемоги для качі-коші проти найсильніших суперників турніру. Для Шіші ж кожен наступний день стане боротьбою за місце в макуучі.

Сумо статті Данило Аонішікі Явгусишин Сергій Шіші Соколовський