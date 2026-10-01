НОК назвав склад збірної України на юнацькі Олімпійські ігри-2026

Національний олімпійський комітет (НОК) України на засіданні Виконкому визначився зі складом команди, котра візьме участь у літніх юнацьких Олімпійських іграх-2026 в Сенегалі.

Про це повідомляється на сайті організації.

Загалом до заявки потрапили 38 атлетів з 14 видів спорту, серед яких 11 юнаків та 27 дівчат. Найбільше представництво в одиночних змаганнях мають пляжні борці (5 спортсменів).

Склад України на юнацьку Олімпіаду-2026

Бадмінтон: Попережай Варвара

Баскетбол 3х3: Гулямова Марія, Даліла Мурзова, Домініка Мурзова, Марія Марків

Брейкінг: Джурик Ніколь, Марків Марія, Мурзова Даліла, Мурзова Домініка

Бокс: Ковера Поліна, Петрук Євангеліна

Велосипедний спорт [шосе]: Старовойтов Дмитро, Сатурова Анастасія

Веслування прибережне: Томчай Микола, Радченко Вікторія

Гімнастика спортивна: Борисов Максим, Проценко Яна

Дзюдо: Гейдаров Хазар

Легка атлетика: Тарасюк Віталій, Козка Дарина, Кохан Міланія, Ковальчук Анастасія

Плавання: Малесик Кирило, Ларіонова Таїсія

Пляжна боротьба: Головенко Дмитро, Кузьменко Микита, Малішевський Тимур, Нагірний Кіріл, Бухтіна Ірина

Ушу: Кучерук Нікіта

Фехтування: Дмитрук Аліна

Футзал: Власенко Аделіна, Гордієнко Аліна, Гуленко Кіра, Завгородня Евеліна, Запорожець Ангеліна, Ручка Маргарита, Серих Поліна, Шевчук Оксана, Щавінська Єва, Юхновець Валерія

Зауважимо, що цьогорічна юнацька Олімпіада розпочнеться 31 жовтня та завершиться 13 листопада. Змагання прийматимуть три сенегальських міста — Дакар, Діамніадіо та Салі.

За всю історію турніру українці здобули 87 медалей (26 золотих, 26 срібних та 35 бронзових). На минулих літніх Олімпійських іграх-2018 серед юнаків українці виграли 18 нагород (5 "золота", 7 "срібла" і шість "бронз").

Додамо, що про участь жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на цьогорічній юнацькій Олімпіаді стало відомо ще у травні цього року.

Напередодні НОК України назвав найкращого спортсмена вересня цього року. Це звання здобула Ярослава Магучіх, а серед юнаків визнали Олександра Чернишева.