Маю великі мрії: 16-річна Козка – про "бронзу" юнацьких Олімпійських ігор-2026

Дарина Козка й сама не очікувала на медаль на юнацьких Олімпійських іграх-2026. Просто була сконцентрована на власному виступі.

Але у підсумку 16-річна дівчина встановила особистий рекорд та посіла третє місце у спортивній ходьбі на 5000 метрів!

Хоча до фінішу українка дісталася лише п'ятою – проте дві суперниці, що пройшли швидше – отримали штрафи.

Дарина Козка на юнацьких Олімпійських іграх-2026 НОК України

Після свого успіху Козка поспілкувалася з Чемпіоном. Легкоатлетка поділилася емоціями від здобутої медалі, розповіла про атмосферу на ЮОІ-2026 та заявила, що не планує зупинятися на досягнутому.

– Чи встигли вже усвідомити, що здобули нагороду? І що ця медаль означає для вас?

– Якщо чесно, ще не до кінця усвідомила. Це дуже неочікуваний і водночас приємний результат для мене. Я дуже задоволена, адже бронзова медаль Юнацьких Олімпійських ігор – це великий крок у моїй спортивній кар'єрі та дуже цінний досвід.

– Чи очікували ще до старту, що здобудете медаль, ще й з особистим рекордом?

– Насправді ні, я не очікувала такого результату. Звичайно, хотілося показати себе якнайкраще, але про медаль особливо не думала. Просто налаштовувалася на свою дистанцію та намагалася викластися максимально. Тому результат став для мене приємною несподіванкою.

– Як вам загалом атмосфера на Олімпіаді та всередині збірної України?

– Атмосфера була неймовірною! Це зовсім інший рівень змагань, багато нових знайомств, емоцій та незабутніх моментів. Особливо приємно було відчувати підтримку нашої збірної, адже ми всі були однією командою, підтримували одне одного та раділи успіхам кожного.

Дарина Козка на юнацьких Олімпійських іграх-2026 НОК України

– Як вас зустрічали у селищі?

– Дуже тепло та емоційно! Було неймовірно приємно відчувати підтримку команди, чути привітання та бачити радість інших. Такі моменти запам'ятовуються надовго.

– Які ваші подальші амбіції на сезон?

– Зараз хочеться трохи насолодитися цим результатом, але попереду ще багато цілей. Планую продовжувати працювати, покращувати особисті рекорди та ставати сильнішою як спортсменка.

Не хочу зупинятися на досягнутому, адже маю великі мрії.