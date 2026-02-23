Скандальна Сімон заробила майже 300 тисяч євро за свій виступ на Олімпійських іграх

Французька біатлоністка Жулья Сімон завдяки своїм виступам на Іграх-2026 отримає 280 тисяч євро від Міністерства спорту Франції.

Про це пише Ski-nordique.net.

Ще в листопаді минулого року було оголошено, що золота медаль принесе атлету 80 000 євро, срібна – 40 000 євро, а бронзова – 20 000 євро.

Сімон здобула три "золота" (індивідуальна гонка, змішана та жіноча естафета), а також "срібло" масстарта. Таким чином, вона збагатиться на таку солідну суму.

У чоловіків лідирує Кантен Фійон Майє. Він також має три золоті медалі (спринт, дві естафети), а також "бронза" масстарта. Такі результати принесли йому 260 тисяч євро.

Лу Жанмонно отримає на 220 тисяч євро. В її доробку дві золоті медалі в естафетах, а також друге місце в індивідуальній гонці та бронза спринта.

Французької біатлоністки цілком могло й не бути на Олімпіаді. 29-річна уродженка Альбервіля вляпалася у неприємну, м'яко кажучи, історію – крала гроші у своїх подруг по команді. На початку сезону 2025/26 французька федерація відсторонила Жулію від збірної, однак в Антгольц таки включила до складу.