80 тисяч євро за золоту медаль. У Франції назвали призові за нагороди на Олімпійських іграх

Руслан Травкін — 11 листопада 2025, 03:17
Міністерство спорту Франції оголосило розмір медальних бонусів на майбутніх зимових Олімпійських іграх 2026. Спортсмени, які здобудуть золоту медаль, отримають бонус у 80 тисяч євро.

Про це повідомляє Ski-nordique.net. Деталі додає Fondoitalia.it.

Французькі спортсмени отримають точно такі ж виплати, як і їхні колеги в Парижі в 2024 році.

Золота медаль принесе атлету 80 000 євро, срібна – 40 000 євро, а бронзова – 20 000 євро.

Ці суми, що сплачуються державою безпосередньо до бюджету Міністерства спорту, будуть оподатковуватися, як це було з часів Олімпійських ігор 2021 року в Токіо, але спортсмени все ще зможуть розподілити податок на чотири роки.

"Ми дотримуємося точно тієї ж системи, що й на Парижі-2024", – сказала міністр спорту Марина Феррарі агентству AFP.

Це рішення знаменує собою символічну подію: вперше призові кошти на зимових Іграх досягли того ж рівня, що й на літніх.

Окрім фінансової винагороди, міністр підтвердив спортивні амбіції французької делегації: збільшити загальну кількість медалей на 50% порівняно з Іграми 2022 року в Пекіні. Франція виграла 14 медалей у Пекіні 2022 року.

Нагадаємо, зіркова французька біатлоністка Жулья Сімон отримала дискваліфікацію від дисциплінарнарного комітету Французької федерації лижного спорту. 

