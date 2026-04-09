Чемпіон Біатлон

Триразова олімпійська чемпіонка після завершення кар'єри готова виготовляти меблі власними руками

Руслан Травкін — 9 квітня 2026, 02:03
Триразова олімпійська чемпіонка після завершення кар'єри готова виготовляти меблі власними руками
Біатлоністка Жулья Сімон, яка на Олімпійських іграх здобула три "золота" та одну "бронзу", має диплом столяра. І саме цією справою вона хоче займатися, коли завершить кар'єру.

Її слова наводить Ski-nordique.net.

"Після закінчення школи я не хотіла вступати на навчання за звичкою, як усі, тому я отримала диплом столяра", – сказала вона.

29-річна спортсменка вільний час проводить у майстерні. Для неї ручна праця – ковток свіжого повітря.

"Оскільки я завжди любила працювати з деревом, різьбити його, я сказала собі: чому б не почати вчитися професії, яка мені сподобається? І так і сталося.

Це могло б стати можливим перепрофілюванням потім. Виготовлення меблів з елементами декору, але не художніх елементів, звичайно. Більше схоже на столярну справу, власне".

На Олімпіаді-2026 Сімон завоювала три золоті нагороди – в індивідуальній гонці, класичній і змішаний естафетах. Сумарно вона заробила за ці успіхи майже 300 тисяч євро.

Нагадаємо, влітку вона була визнана винною в крадіжці та шахрайстві. 

Раніше біатлоністка натякнула, що до Ігор-2030 може піти зі спорту.

