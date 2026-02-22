Зіркова Вірер пояснила, чому рада завершити кар'єру після Олімпіади

Легенда бітлону Доротея Вірер стала п'ятою в масстарті на Олімпійських іграх 2026. Для 35-річної спортсменки це була остання гонка в кар'єрі.

У коментарі для FondoItalia вона зізналася, що рада повісити гвинтівку та лижі на цвях саме на рідній землі.

"Це був чудовий момент, я не очікувала такої любові від уболівальників. Було приємно бачити там свою родину, друзів. На мою думку, це був особливий момент, я не могла закінчити краще. Це був чудовий момент, і п'яте місце дозволило мені гідно завершити змагання", – сказала Доротея.

Вона зізналася, що головною задачею було не показати найгірший результат.

"Я пишаюся цим результатом, перш за все тому, що не хотіла фінішувати останньою, але в біатлоні ніколи не знаєш, що буде".

Підсумовуючи, Вірер визнала, що завжди викладалася на повну, а біатлон подарував їй чимало чудових людей.

"Звичайно, це була важка, дуже довга подорож, і я рада закінчити саме так, у себе вдома. Я не могла уявити собі нічого кращого. Їхня (фанатів – прим.) любов варта більше, ніж будь-яка медаль, тому що приємно трохи святкувати результати, але за ці роки найприємніше було познайомитися з чудовими людьми, які стали друзями і з якими я провела чудові моменти. Я завжди намагалася викладатися на повну, ніколи не здаватися, і я вважаю, що на всіх подіумах, з усіма медалями, які я виграла, я це показала. Але тепер я закінчила і сподіваюся, що молодь зможе багато чого досягти, – додала зворушена Вірер.

За свою тривалу кар'єру Доротея Вірер здобула чотири олімпійські нагороди: три "бронзи" (Сочі-2014, Пхьончхан-2018 та Пекін-2022) та "срібло" в змішаній естафеті на нинішніх Іграх у Мілані-Кортіні.

На чемпіонатах світу італійка виборола загалом 12 медалей, чотири з яких – золото. Зокрема, вона ставала чемпіонкою світу в масстарті (2019), переслідуванні та індивідуальній гонці (2020).

Нагадаємо, що Доротея Вірер вже змінювала професію, відпрацювавши Олімпійські ігри-2024 як спеціальний кореспондент для Warner Bros Discovery. Тоді італійка достроково завершила сезон та натякнула "Чемпіону" на завершення кар'єри.