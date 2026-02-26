Триразову олімпійську чемпіонку зустрінуть смолоскипною ходою

Французька біатлоністка Жулья Сімон сьогодні, 26 лютого, прибуде в рідний департамент Савойя, де її зусрінуть на курорті Ле-Сез смолоскипною ходою.

Разом із нею буде лижниця Клара Дірес. Cпортсменки виголосять промови до глядачів.

Потім виступить олімпійський чемпіон Альбервіля 1988 року Франк Піккар, якого попросять віддати шану своїм колегам.

Піккар, як і Сімон, народився в Альбервілі. На домашній олімпіаді гірськолижник виграв "золото" у супергіганті.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Сімон завоювала три золоті нагороди – в індивідуальній гонці, класичній і змішаний естафетах. Сумарно вона заробила за ці успіхи майже 300 тисяч євро.

Ігри 2030 року відбудуться у французьких Альпах, Жулії на той момент буде вже 33 роки. Сімон – 10-разова чемпіонка світу та володарка Кубку світу 2023 року.

Раніше біатлоністка натякнула, що до Ігор-2030 може піти зі спорту.