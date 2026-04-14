Чемпіон Біатлон

Скандальна Сімон назвала потенційну дату завершення кар'єри

Руслан Травкін — 14 квітня 2026, 01:49
Скандальна Сімон назвала потенційну дату завершення кар'єри
Жулья Сімон
Зіркова французька біатлоністка Жулья Сімон, яка влітку була визнана винною в крадіжці та шахрайстві за що отримала дискваліфікацію на один етап Кубку світу, але тріумфально виступила на ОІ-2026, натякнула, що, можливо, завершить кар'єру після Олімпіади 2030 у Франції.

Слова Жульї цитує Ski-nordique.net.

"Ігри 2030 року – подія, яка мене захоплює. Я легко можу уявити себе там. Це здійснення мрії.

Мої батьки трохи розповіли мені про атмосферу 1992 року (Сімон походить із містечка Ле-Сезі неподалік Альбервіля, де проходили Ігри – прим. )... Зробити це (завершити кар'єру – прим.) перед французькою аудиторією – така нагода більше не випаде", – сказала вона.

Закінчивши свою кар'єру там, де все почалося, на своїй савойській землі, спортсменка перетворила б кінець своєї подорожі на справжню романтичну епопею.

"Зробити це в такому масштабі – унікально. Це справді був би гарний час, щоб замкнути коло", – додала Сімон.

На Олімпіаді-2026 біатлоністка завоювала три золоті нагороди – в індивідуальній гонці, класичній і змішаний естафетах. Сумарно вона заробила за ці успіхи майже 300 тисяч євро.

Раніше Жулья говорила, що після завершення кар'єри може працювати столярем.

