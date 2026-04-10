У нас три тижні відпустки на рік: триразова олімпійська чемпіонка розповіла про графік біатлоністів

Руслан Травкін — 10 квітня 2026, 02:36
Триразова олімпійська чемпіонка Мілана-2026 Жулья Сімон розповіла, що біатлоністи працюють над собою практично весь рік.

Слова спортсменки передає Ski-nordique.net.

"У нас три тижні відпустки у квітні, але в іншому ми працюємо без перерви цілий рік: катаємося на роликових лижах влітку, бігаємо, їздимо на шосейному велосипеді, їздимо на гірському велосипеді", – каже вона.

Також на тиждень у будь-яку погоду є щонайменше 5 тренувань зі стрільби, але саме це і подобається Сімон. У біатлоні немає монотонності.

"Ось що чудово в нашому виді спорту: тут немає монотонності: ми не ходимо щоранку до басейну рахувати плитки", – заявила Жулья.

На Олімпіаді-2026 Сімон завоювала три золоті нагороди – в індивідуальній гонці, класичній і змішаний естафетах. Сумарно вона заробила за ці успіхи майже 300 тисяч євро.

Нагадаємо, влітку вона була визнана винною в крадіжці та шахрайстві.

Раніше Жулья говорила, що після завершення кар'єри може працювати столярем. 

Читайте також :
Набагато більше за українців: відомий заробіток німецьких біатлоністів у сезоні-2025/26
Триразова олімпійська чемпіонка після завершення кар'єри готова виготовляти меблі власними руками
Героїня Олімпіади ризикує не отримати легендарну нагороду через проблеми із законом
Триразову олімпійську чемпіонку зустрінуть смолоскипною ходою
Скандальна Сімон заробила майже 300 тисяч євро за свій виступ на Олімпійських іграх
Скандальна Cімон присвятила своє "золото" тренеру, який хотів піти на пенсію

