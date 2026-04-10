У нас три тижні відпустки на рік: триразова олімпійська чемпіонка розповіла про графік біатлоністів

Триразова олімпійська чемпіонка Мілана-2026 Жулья Сімон розповіла, що біатлоністи працюють над собою практично весь рік.

Слова спортсменки передає Ski-nordique.net.

"У нас три тижні відпустки у квітні, але в іншому ми працюємо без перерви цілий рік: катаємося на роликових лижах влітку, бігаємо, їздимо на шосейному велосипеді, їздимо на гірському велосипеді", – каже вона.

Також на тиждень у будь-яку погоду є щонайменше 5 тренувань зі стрільби, але саме це і подобається Сімон. У біатлоні немає монотонності.

"Ось що чудово в нашому виді спорту: тут немає монотонності: ми не ходимо щоранку до басейну рахувати плитки", – заявила Жулья.

На Олімпіаді-2026 Сімон завоювала три золоті нагороди – в індивідуальній гонці, класичній і змішаний естафетах. Сумарно вона заробила за ці успіхи майже 300 тисяч євро.

Нагадаємо, влітку вона була визнана винною в крадіжці та шахрайстві.

Раніше Жулья говорила, що після завершення кар'єри може працювати столярем.