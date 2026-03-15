Паралімпіада-2026. День 9. Текстова трансляція

15 березня, в останній день Паралімпійських ігор 2026, буде розіграно 10 комплектів нагород, а українці матимуть змогу позмагатися за медалі в шести видах.

Головні медальні надії "синьо-жовтих" пов'язані з паралижними перегонами, там на дистанції 20 кілометрів наші спортсмени позмагаються одразу в п'ятьої класах.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію останнього змагального дня Паралімпійських ігор 2026.

09:30. Вже зовсім скоро розпочинаємо останній день нашого паралімпійського марафону. О 10:00 американка українського походження Оксана Мастерс спробує здобути нагороду в гонці на 20 кілометрів у класі сидячи.

Нагадаємо, загалом за 9 змагальних днів Паралімпійських ігор 2026 розіграно 79 комплектів нагород.