Кононова здобула "бронзу" в лижній гонці на Паралімпіаді-2026

У неділю, 15 березня, відбулись змагання з паралижних гонок на Паралімпіаді-2026 серед жінок у класі стоячи.

Вони долали дистанцію 20 кілометрів. Україну на трасі представляли: Богдана Конашук, Ірина Буй, Людмила Ляшенко й Олександра Кононова, яка до цього старту вже здобула чотири медалі на Паралімпійських іграх в Італії, зокрема, "золото" у спринті парабіатлону.

Найкраще виступила саме остання. Вона посіла третє місце.

Переможницею стала американка Сідні Петерсон. "Срібло" дісталось представниці Норвегії.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 20 км, жінки. Клас стоячи

🥇 Сідні Петерсон (США) – 47:25.8 🥈 Вільде Нільсен (Новегія) +1:13.9 🥉 Олександра Кононова (Україна) +1:17.6

4. Людмила Ляшенко (Україна) +1:51.3

5. Ірина Буй (Україна) +2:46.9

9. Богдана Конашук (Україна) +5:10.6

Нагадаємо, що 15 березня завершується Паралімпіада-2026. За текстовою трансляцією останнього змагального дня можна стежити тут.