Денис Іваненко — 15 березня 2026, 12:51
Кононова здобула бронзу в лижній гонці на Паралімпіаді-2026
Олександра Кононова
Паралімпійський комітет України

У неділю, 15 березня, відбулись змагання з паралижних гонок на Паралімпіаді-2026 серед жінок у класі стоячи.

Вони долали дистанцію 20 кілометрів. Україну на трасі представляли: Богдана Конашук, Ірина Буй, Людмила Ляшенко й Олександра Кононова, яка до цього старту вже здобула чотири медалі на Паралімпійських іграх в Італії, зокрема, "золото" у спринті парабіатлону.

Найкраще виступила саме остання. Вона посіла третє місце.

Переможницею стала американка Сідні Петерсон. "Срібло" дісталось представниці Норвегії.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 20 км, жінки. Клас стоячи

  1. 🥇 Сідні Петерсон (США) – 47:25.8
  2. 🥈 Вільде Нільсен (Новегія) +1:13.9
  3. 🥉 Олександра Кононова (Україна) +1:17.6

...

  • 4. Людмила Ляшенко (Україна) +1:51.3
  • 5. Ірина Буй (Україна) +2:46.9
  • 9. Богдана Конашук (Україна) +5:10.6

Нагадаємо, що 15 березня завершується Паралімпіада-2026. За текстовою трансляцією останнього змагального дня можна стежити тут.

Баль зупинився за крок від медалі в лижній гонці на 20 км на Паралімпіаді-2026
Легендарна Оксана Мастерс виграла п'яту медаль на Паралімпіаді-2026
Паралімпіада-2026. День 9. Текстова трансляція
Україна буде бойкотувати церемонію закриття Паралімпіади-2026
Мілан-Кортіна. Паралімпйські Ігри. День 9. Шість фіналів для українців та вирішальний матч у парахокеї

