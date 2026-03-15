Збірна США розгромила Канаду в матчі за "золото" Паралімпійських ігор-2026

У неділю, 15 березня, на Паралімпійських іграх-2026 відбувся фінал чоловічного хокейного турніру, в якому збірна США перемогла команду Канади.

Зустріч завершилася з рахунком 6:2.

Це були останні останні медалі, розіграні на Іграх.

Американська збірна є однією з найтитулованіших у світі, регулярно виборюючи "золото" на зимових Паралімпійських іграх (2010, 2014, 2018, 2022 роках). Тепер у скарбничку команди додалася ще й золота медаль Ігор-2026.

Зазначимо, що Олімпійських іграх-2026 США також здолали саме канадців.

Нагадаємо, бронзовим призером стала збірна Китаю, яка напередодні перемогла Чехію.

Зимові Паралімпійські ігри-2026

Фінал, 15 березня

США – Канада 6:2 (1:0, 2:1, 3:1

