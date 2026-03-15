Збірна США розгромила Канаду в матчі за "золото" Паралімпійських ігор-2026
У неділю, 15 березня, на Паралімпійських іграх-2026 відбувся фінал чоловічного хокейного турніру, в якому збірна США перемогла команду Канади.
Зустріч завершилася з рахунком 6:2.
Це були останні останні медалі, розіграні на Іграх.
Американська збірна є однією з найтитулованіших у світі, регулярно виборюючи "золото" на зимових Паралімпійських іграх (2010, 2014, 2018, 2022 роках). Тепер у скарбничку команди додалася ще й золота медаль Ігор-2026.
Зазначимо, що Олімпійських іграх-2026 США також здолали саме канадців.
Нагадаємо, бронзовим призером стала збірна Китаю, яка напередодні перемогла Чехію.
Зимові Паралімпійські ігри-2026
Фінал, 15 березня
США – Канада 6:2 (1:0, 2:1, 3:1
