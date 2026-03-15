Україна посіла 7 місце в підсумковому медальному заліку Паралімпіади-2026

В Італії завершилися зимові Паралімпійські ігри 2026. Збірна України завершила змагання на сьомому місці в неофіційному медальному заліку. На рахунку нашої команди 19 медалей: 3 золотих та по 8 срібних та бронзових.

Порівняно з Паралімпіадою в Пекіні-2022 це серйозний крок назад, адже чотири роки тому Україна здобула 29 нагород, 10 з яких золотих, і посіла другу позицію після господарів змагань.

Китайці виграли медальний залік і цього разу. Вони завоювали 44 медалі: 15 золотих, 13 срібних та 16 бронзових. Другими завершили змагання американці. На їхньому рахунку 24 нагороди (13-5-6). Третіми стали представники країни-агресорки з 12 медалями (8-1-3).

Майже всі медалі, а саме 16, українці виграли в біатлоні, ще тричі наші спортсмени підіймалися на п'єдестал у лижних гонках. Одна з нагород – спільна: Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Тарас Радь та Павло Баль стали срібними призерами у змішаній лижній естафеті.

Зазначимо, що за загальною кількістю нагород збірна України посіла 3 позицію, проте в росіян, італійців, австрійців та французів більше золотих медалей.

Наступні Паралімпійські ігри пройдуть у 2030 році у французьких Альпах.