Всі медалісти України на Паралімпійських іграх 2026

В італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 15 березня проходили Паралімпійські ігри 2026, на яких Україну представляли 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноубордингу.

Усього українці виграли 19 нагород: 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових, з якими посіли 7 місце в неофіційному медальному заліку. 11 параатлетів повертаються додому не з порожніми руками, адже здобули як мінімум одну нагороду.

При цьому одразу 5 українських паралімпійців стали мультимедалістами Мілана-Кортіни-2026, а Павло Баль вписав своє ім'я в історію як перший українець, який здобув медалі на літніх і зимових Паралімпійських іграх.

Майже всі медалі, а саме 16, українці виграли в біатлоні, ще тричі наші спортсмени підіймалися на п'єдестал у лижних гонках. Одна з нагород – спільна: Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Тарас Радь та Павло Баль стали срібними призерами у змішаній лижній естафеті.

Особливою гонкою став чоловічий біатлонний спринт, за підсумками якого абсолютно весь п'єдестал пошани став українським. Ще декілька разів у парабіатлоні в нас був подвійний подіум.

Наймолодшим призером став 25-річний Максим Мурашковський, а найстаршим – вже згаданий 39-річний Павло Баль.

"Чемпіон" зібрав для вас усіх українських медалістів в одному матеріалі.

Тарас Радь, 26 років, біатлон та лижні перегони, клас сидячи

Тарас Радь Getty Images

🥇 спринт (біатлон)

🥈 спринт-персьют (біатлон)

🥈 змішана естафета (лижні перегони)

🥉 індивідуальна гонка (біатлон)

Олександра Кононова, 35 років, біатлон та лижні перегони, клас стоячи

Олександра Кононова Getty Images

🥇 спринт (біатлон)

🥈 змішана естафета (лижні перегони)

🥉 спринт-персьют (біатлон)

🥉 індивідуальна гонка (біатлон)

🥉 20 км (лижні гонки)

Олександр Казік, 29 років, біатлон та лижні перегони, клас з порушенням зору

Олександр Казік із гайдом Сергієм Кучерявим Getty Images

🥇 спринт (біатлон)

🥈 спринт-персьют (біатлон)

🥈 20 км (лижні гонки)

Людмила Ляшенко, 32 роки, біатлон та лижні перегони, клас стоячи

Людмила Ляшенко Getty Images

🥈 змішана естафета (лижні перегони)

🥉 спринт (біатлон)

Григорій Вовчинський, 37 років, біатлон, клас стоячи

Григорій Вовчинський Getty Images

🥈 спринт-персьют

Ірина Буй, 30 років, біатлон, клас стоячи

Ірина Буй Getty Images

🥈 спринт-персьют

Ярослав Решетинський, 33 роки, біатлон, клас з порушенням зору

Ярослав Решетинський із гайдом Дмитром Драгуном Getty Images

🥈 спринт

Максим Мурашковський, 25 років, біатлон, клас з порушенням зору

Максим Мурашковський (праворуч) та його гайд Віталій Труш Getty Images

🥈 індивідуальна гонка

Павло Баль, 39 років, лижні перегони, клас сидячи

Павло Баль Getty Images

🥈 змішана естафета (лижні перегони)

Анатолій Ковалевський, 35 років, біатлон, клас з порушенням зору

Анатолій Ковалевський зі своїм гайдом Олександром Мукшиним Getty Images

🥉 спринт

🥉 спринт-персьют

Дмитро Суярко, 29 років, біатлон, клас з порушенням зору

Дмитро Суярко та його гайд Олександр Ніконович Getty Images

🥉 індивідуальна гонка

Додамо, що одразу 5 медалей, в тому числі 4 золоті, в біатлоні та лижних гонках виграла 36-річна американка українського походження Оксана Мастерс.