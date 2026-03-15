Всі медалісти України на Паралімпійських іграх 2026
В італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 15 березня проходили Паралімпійські ігри 2026, на яких Україну представляли 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноубордингу.
Усього українці виграли 19 нагород: 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових, з якими посіли 7 місце в неофіційному медальному заліку. 11 параатлетів повертаються додому не з порожніми руками, адже здобули як мінімум одну нагороду.
При цьому одразу 5 українських паралімпійців стали мультимедалістами Мілана-Кортіни-2026, а Павло Баль вписав своє ім'я в історію як перший українець, який здобув медалі на літніх і зимових Паралімпійських іграх.
Майже всі медалі, а саме 16, українці виграли в біатлоні, ще тричі наші спортсмени підіймалися на п'єдестал у лижних гонках. Одна з нагород – спільна: Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Тарас Радь та Павло Баль стали срібними призерами у змішаній лижній естафеті.
Особливою гонкою став чоловічий біатлонний спринт, за підсумками якого абсолютно весь п'єдестал пошани став українським. Ще декілька разів у парабіатлоні в нас був подвійний подіум.
Наймолодшим призером став 25-річний Максим Мурашковський, а найстаршим – вже згаданий 39-річний Павло Баль.
"Чемпіон" зібрав для вас усіх українських медалістів в одному матеріалі.
Тарас Радь, 26 років, біатлон та лижні перегони, клас сидячи
- 🥇 спринт (біатлон)
- 🥈 спринт-персьют (біатлон)
- 🥈 змішана естафета (лижні перегони)
- 🥉 індивідуальна гонка (біатлон)
Олександра Кононова, 35 років, біатлон та лижні перегони, клас стоячи
- 🥇 спринт (біатлон)
- 🥈 змішана естафета (лижні перегони)
- 🥉 спринт-персьют (біатлон)
- 🥉 індивідуальна гонка (біатлон)
- 🥉 20 км (лижні гонки)
Олександр Казік, 29 років, біатлон та лижні перегони, клас з порушенням зору
- 🥇 спринт (біатлон)
- 🥈 спринт-персьют (біатлон)
- 🥈 20 км (лижні гонки)
Людмила Ляшенко, 32 роки, біатлон та лижні перегони, клас стоячи
- 🥈 змішана естафета (лижні перегони)
- 🥉 спринт (біатлон)
Григорій Вовчинський, 37 років, біатлон, клас стоячи
- 🥈 спринт-персьют
Ірина Буй, 30 років, біатлон, клас стоячи
- 🥈 спринт-персьют
Ярослав Решетинський, 33 роки, біатлон, клас з порушенням зору
- 🥈 спринт
Максим Мурашковський, 25 років, біатлон, клас з порушенням зору
- 🥈 індивідуальна гонка
Павло Баль, 39 років, лижні перегони, клас сидячи
- 🥈 змішана естафета (лижні перегони)
Анатолій Ковалевський, 35 років, біатлон, клас з порушенням зору
- 🥉 спринт
- 🥉 спринт-персьют
Дмитро Суярко, 29 років, біатлон, клас з порушенням зору
- 🥉 індивідуальна гонка
Додамо, що одразу 5 медалей, в тому числі 4 золоті, в біатлоні та лижних гонках виграла 36-річна американка українського походження Оксана Мастерс.