Президент відзначив українських паралімпійців державними нагородами

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами паралімпійської збірної України, які взяли участь у зимовій Паралімпіаді-2026, що відбулась в Італії.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував атлетам за перемоги у змаганнях та звернув увагу на тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях росіян.

"Україна вдячна вам за те, що ви вкотре показуєте всьому світу, які ви є, які ми є, яка є Україна, нація незламних людей. Українці мають унікальну волю, українці сильні, українці – переможці за духом. Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об'єднує українців, усе це об'єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність", – розповів Зеленський.

Також паралімпійцям були вручені державні нагороди за їх досягнення.

Нагадаємо, збірна України завершила змагання на сьомому місці в неофіційному медальному заліку. На рахунку нашої команди 19 медалей: 3 золотих та по 8 срібних та бронзових.