Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Китай забрав усі медалі в лижній гонці на 20 км, Драгун посів п'яте місце на Паралімпіаді-2026

Микола Літвінов — 15 березня 2026, 13:07
Сергій Романюк (ліворуч)
На зимових Паралімпійських іграх-2026 розіграли комплект нагород у лижних перегонах. Чоловіки в класі стоячи змагалися на дистанції 20 кілометрів.

Увесь п'єдестал пошани зайняли представники Китаю. Чемпіоном Паралімпіади став Ван Ченьян, який подолав дистанцію за 41:15.2. Срібну нагороду здобув Хуан Лінсі (+1:13.2), а бронзову – Лю Сяобінь (+1:46.7).

Україну в цій гонці представляли троє спортсменів: Дмитро Середа, Серафим Драгун та Сергій Романюк. Найкращий результат серед них показав Драгун, який фінішував на п'ятій позиції з відставанням від лідера у +2:46.8. Середа посів 15 місце (+6:15.9), а Романюк не вийшов на старт.

Паралімпійські ігри-2026. Лижні перегони. Чоловіки, 20 км, клас стоячи:

  1. 🥇 Ван Ченьян (Китай) – 41:15.2
  2. 🥈 Хуан Лінсі (Китай) – +1:13.2
  3. 🥉 Лю Сяобінь (Китай) – +1:46.7
    ...
    5. Серафим Драгун (Україна) – +2:46.8
    15. Дмитро Середа (Україна) – +6:15.9
    Сергій Романюк (Україна) – не вийшов на старт (DNS).

Зазначимо, що поки що жоден із цих трьох українських лижників раніше не здобував нагород на поточних Іграх в Італії.

Нагадаємо, що 15 березня завершується Паралімпіада-2026. За текстовою трансляцією останнього змагального дня можна стежити тут.

